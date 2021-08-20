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Минюст включил «Дождь» и «Важные истории» в реестр СМИ-иноагентов

Ведомости

Минюст признал телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» СМИ-иноагентами, включив их в соответствующий реестр. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Кроме того, в список попали журналисты Олеся Шмагун, Алеся Мараховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Роман Анин и Дмитрий Великовский. Теперь общее число СМИ-иноагенов и физлиц, выполняющих функцию СМИ-иноагентов, достигло 43.

В конце апреля Минюст внес «Медузу» в список иноагентов. В реестр внесена компания SIA «Medusa Project», зарегистрированная в Латвии, где находится и основной офис издания. Затем иноагентом было объявлено издание VTimes, которому пришлось закрыться.

5 июня Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность американской неправительственной организации Project Media, которая является юридическим лицом издания «Проект» (признан Минюстом СМИ-иноагентом) . 

23 июля Минюст включил The Insider в список СМИ, выполняющих функцию иностранных агентов, а в список физлиц, выполняющих функцию иноагентов — журналистов «Проекта» Софью Гройсман, Михаила Рубина и Юлию Апухтину, журналиста «Открытых медиа» Илью Рождественского и журналиста Алексея Постернака. 29 июля главред «Проекта» Роман Баданин, объявленный иноагентом, и его заместитель Михаил Рубин уехали из России в США.

Ранее по теме: Нарышкин заявил о связи The Insider и «Проекта» с экс-сотрудниками спецслужб

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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