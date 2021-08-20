Минюст включил «Дождь» и «Важные истории» в реестр СМИ-иноагентов
Минюст признал телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» СМИ-иноагентами, включив их в соответствующий реестр. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Кроме того, в список попали журналисты Олеся Шмагун, Алеся Мараховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Роман Анин и Дмитрий Великовский. Теперь общее число СМИ-иноагенов и физлиц, выполняющих функцию СМИ-иноагентов, достигло 43.
В конце апреля Минюст внес «Медузу» в список иноагентов. В реестр внесена компания SIA «Medusa Project», зарегистрированная в Латвии, где находится и основной офис издания. Затем иноагентом было объявлено издание VTimes, которому пришлось закрыться.
5 июня Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность американской неправительственной организации Project Media, которая является юридическим лицом издания «Проект» (признан Минюстом СМИ-иноагентом) .
23 июля Минюст включил The Insider в список СМИ, выполняющих функцию иностранных агентов, а в список физлиц, выполняющих функцию иноагентов — журналистов «Проекта» Софью Гройсман, Михаила Рубина и Юлию Апухтину, журналиста «Открытых медиа» Илью Рождественского и журналиста Алексея Постернака. 29 июля главред «Проекта» Роман Баданин, объявленный иноагентом, и его заместитель Михаил Рубин уехали из России в США.