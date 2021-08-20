Минюст включил «Дождь» и «Важные истории» в реестр СМИ-иноагентов

23 июля Минюст включил The Insider в список СМИ, выполняющих функцию иностранных агентов, а в список физлиц, выполняющих функцию иноагентов — журналистов «Проекта» Софью Гройсман, Михаила Рубина и Юлию Апухтину, журналиста «Открытых медиа» Илью Рождественского и журналиста Алексея Постернака. 29 июля главред «Проекта» Роман Баданин, объявленный иноагентом, и его заместитель Михаил Рубин уехали из России в США.