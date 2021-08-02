Нарышкин заявил о связи The Insider и «Проекта» с экс-сотрудниками спецслужб
Издание The Insider (признано иноагентом в России) и издание «Проект» (признано нежелательной организацией) связаны в одну сеть с проектом Bellingcat, где работают бывшие сотрудники западных спецслужб. Об этом заявил в эфире канала «Соловьев Live» директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
«В составе этой группы (Bellingcat. — прим.ред.) есть и бывшие сотрудники специальных служб. Они готовы выполнить любую задачу, поскольку делают это за деньги, небескорыстно», — сказал Нарышкин. По его словам, организация нужна для оказания давления или на страну, или на отдельных лиц или компаний. При этом она используют нечестные методы. «Информация, которая используется в таких случаях, фальшивая, непроверенная, она имеет свои цели», — сказал Нарышкин.
Отвечая на вопрос, имеют ли журналисты The Insider и «Проекта» отношение к Bellingcat, директор СВР ответил, что «эти составляющие связаны между собой». «Там сложная режиссура, которая требует больших навыков и больших усилий. Но связь между ними существует. И мы это чувствуем и видим», — сказал Нарышкин.
15 июня Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность американской неправительственной организации Project Media, которая является юридическим лицом издания «Проект». В ведомстве пояснили, что «ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Днем позже «Проект» заявил о ликвидации зарегистрированного в США юрлица Project Media Inc, отметив, что журналисты редакции больше не имеют финансовых отношений с этим юрлицом. В тот же день Роман Баданин был внесен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагентов. Туда попали также журналисты издания Мария Железнова, Юлия Лукьянова, Петр Маняхин и Ольга Чуракова.
23 июля Минюст включил The Insider в список СМИ, выполняющих функцию иностранных агентов, а в список физлиц, выполняющих функцию иноагентов — журналистов «Проекта» Софью Гройсман, Михаила Рубина и Юлию Апухтину, журналиста «Открытых медиа» Илью Рождественского и журналиста Алексея Постернака. 29 июля Баданин и Рубин уехали из России в США.