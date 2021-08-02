Нарышкин заявил о связи The Insider и «Проекта» с экс-сотрудниками спецслужб

«В составе этой группы (Bellingcat. — прим.ред.) есть и бывшие сотрудники специальных служб. Они готовы выполнить любую задачу, поскольку делают это за деньги, небескорыстно», — сказал Нарышкин. По его словам, организация нужна для оказания давления или на страну, или на отдельных лиц или компаний. При этом она используют нечестные методы. «Информация, которая используется в таких случаях, фальшивая, непроверенная, она имеет свои цели», — сказал Нарышкин.