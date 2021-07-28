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К главреду The Insider Роману Доброхотову пришла полиция

Ведомости

Сотрудники полиции пришли домой к главному редактору издания The Insider (внесен в список СМИ-иноагентов) Роману Доброхотову. Об этом сам журналист сообщил на своей странице в твиттер.

«Видимо, у меня обыск. Стучится полиция», — написал Доброхотов. Он планировал 28 июля уехать из России, сообщил РБК его коллега Сергей Ежов. Деталей он не уточнил.

23 июля Минюст включил The Insider в список СМИ, выполняющих функцию иностранных агентов.

По мнению The Insider, поводом для обыска могло стать уголовное дело о клевете по заявлению голландского журналиста Максимилиана Бернардуса Вилем Ван дер Верффа. В статье говорится о сотрудничестве голландского журналиста с Минобороны России. По данным издания, журналист якобы получал деньги за распространение информации о сбитом в Донбассе Boeing.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных