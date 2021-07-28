К главреду The Insider Роману Доброхотову пришла полиция

По мнению The Insider, поводом для обыска могло стать уголовное дело о клевете по заявлению голландского журналиста Максимилиана Бернардуса Вилем Ван дер Верффа. В статье говорится о сотрудничестве голландского журналиста с Минобороны России. По данным издания, журналист якобы получал деньги за распространение информации о сбитом в Донбассе Boeing.