К главреду The Insider Роману Доброхотову пришла полиция
Сотрудники полиции пришли домой к главному редактору издания The Insider (внесен в список СМИ-иноагентов) Роману Доброхотову. Об этом сам журналист сообщил на своей странице в твиттер.
«Видимо, у меня обыск. Стучится полиция», — написал Доброхотов. Он планировал 28 июля уехать из России, сообщил РБК его коллега Сергей Ежов. Деталей он не уточнил.
23 июля Минюст включил The Insider в список СМИ, выполняющих функцию иностранных агентов.
По мнению The Insider, поводом для обыска могло стать уголовное дело о клевете по заявлению голландского журналиста Максимилиана Бернардуса Вилем Ван дер Верффа. В статье говорится о сотрудничестве голландского журналиста с Минобороны России. По данным издания, журналист якобы получал деньги за распространение информации о сбитом в Донбассе Boeing.