Австралия, США и Великобритания объявили о партнерстве в области безопасности

Politico со ссылкой на источники в американских властях пишет, что AUKUS создается для противодействия усилению Китая в военной и технологической сферах. Байден на презентации альянса AUKUS заявил о надежде на «тесное сотрудничество» с Францией в Индо-Тихоокеанском регионе, передает AFP. Как уточняет агентство, создание альянса ставит под сомнение многомиллиардную сделку Франции по поставке Австралии подводных лодок. Накануне французское издание La Tribune сообщило, что на фоне нового партнерства австралийские власти приняли решение разорвать «контракт века» с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок.