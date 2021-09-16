Австралия, США и Великобритания объявили о партнерстве в области безопасности
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявили о партнерстве в области безопасности в среду на онлайн-встрече, сообщил Bloomberg. Партнерство получило название AUKUS, его деятельность будет сосредоточена в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом партнерства станет оснащение Австралии атомными подлодками без ядерного оружия.
В рамках соглашения страны будут обмениваться передовыми технологиями, они также намерены расширить сотрудничество в таких областях, как кибербезопасность и искусственный интеллект. «AUKUS будет способствовать более глубокой интеграции науки, технологий, промышленных баз и цепочек поставок», — сообщила пресс-служба британского правительства.
Первой крупной инициативой станет поставка атомного подводного флота для Австралии. Для проработки деталей соглашения понадобится 18 месяцев, прежде чем начнется работа над подлодками. Как сообщил Моррисон, подлодки построят на территории Австралии в тесном сотрудничестве с Великобританией и США.
Politico со ссылкой на источники в американских властях пишет, что AUKUS создается для противодействия усилению Китая в военной и технологической сферах. Байден на презентации альянса AUKUS заявил о надежде на «тесное сотрудничество» с Францией в Индо-Тихоокеанском регионе, передает AFP. Как уточняет агентство, создание альянса ставит под сомнение многомиллиардную сделку Франции по поставке Австралии подводных лодок. Накануне французское издание La Tribune сообщило, что на фоне нового партнерства австралийские власти приняли решение разорвать «контракт века» с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок.
Австралия заключила с Naval Group договор на строительство 12 подлодок в 2016 г. Это соглашение стало крупнейшим оборонным контрактом в истории страны. Строительство новых субмарин оценивалось в $50 млрд австралийских долларов (около $40 млрд).