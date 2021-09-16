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Захарова оценила вывод войск США из Афганистана

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала вывод американских войск из Афганистана как «позорнейшее явление». Об этом она сказала в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».

«Случился коллапс по их вине — по вине коллективного Запада. В Афганистане. Мы видим абсолютно позорнейшее явление — и того, что сделали со страной, и как не смогли даже оттуда достойно уйти. И как подставили десятки тысяч, да что там говорить — сотни тысяч, миллионы граждан под удар. И тех, которые с ними работали, и тех, которые ни на кого не работали, а просто жили в своей стране», — сказала представитель ведомства (цитата по «РИА Новости»).

В конце мая текущего года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. 15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» захватили столицу Афганистана Кабул, впоследствии они взяли под контроль всю страну.

9 сентября президент России Владимир Путин заявил, что вывод американских войск из Афганистана привел к новой кризисной ситуации и до сих пор неизвестно, как она скажется на региональной и глобальной безопасности. По его словам, Россия и страны БРИКС — Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка — выступают за стабильность и мир в этой стране и не заинтересованы в том, чтобы в Афганистане развивались терроризм и наркотрафик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных