Захарова оценила вывод войск США из Афганистана

«Случился коллапс по их вине — по вине коллективного Запада. В Афганистане. Мы видим абсолютно позорнейшее явление — и того, что сделали со страной, и как не смогли даже оттуда достойно уйти. И как подставили десятки тысяч, да что там говорить — сотни тысяч, миллионы граждан под удар. И тех, которые с ними работали, и тех, которые ни на кого не работали, а просто жили в своей стране», — сказала представитель ведомства (цитата по «РИА Новости»).