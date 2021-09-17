В России начались выборы в Госдуму

На прохождение в Госдуму претендуют кандидаты 14 партий из 32, которые имеют право участвовать в выборах. По итогам жеребьевки по порядку партий в избирательном бюллетене возглавит список КПРФ, за ней «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко», «Партия роста», «Российская партия свободы и справедливости» (РПСС), «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» («Партия пенсионеров»).