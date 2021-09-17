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В России начались выборы в Госдуму

Ведомости

В России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва, избирательные участки открылись на Камчатке и на Чукотке в 8 утра по местному времени (23:00 мск 16 сентября).

Выборы проходят в Единый день голосования, который в этом году выпадает на 19 сентября. По рекомендации Роспотребнадзора Центральная избирательная комиссия продлила голосование на три дня — 17, 18 и 19 сентября. Это должно помочь снизить риски инфицирования COVID-19.

На прохождение в Госдуму претендуют кандидаты 14 партий из 32, которые имеют право участвовать в выборах. По итогам жеребьевки по порядку партий в избирательном бюллетене возглавит список КПРФ, за ней «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко», «Партия роста», «Российская партия свободы и справедливости» (РПСС), «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» («Партия пенсионеров»).

Вместе с выборами в Госдуму в некоторых регионах пройдут выборы в региональные и местные органы власти. Так, в этом году на прямых выборах будут избраны главы девяти регионов и депутаты 39 региональных парламентов. В 11 регионах также пройдут выборы депутатов муниципалитетов.

Жители Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей смогут проголосовать онлайн. До этого они должны были подать заявку до 13 сентября. Наибольшей популярностью электронное голосование пользуется в Москве: по данным зампреда ЦИК Николая Булаева, 21,36% от общего числа избирателей подали заявки на голосование онлайн.

В этом году представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) впервые не будут наблюдать за выборами из-за отсутствия четких ограничений по коронавирусу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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