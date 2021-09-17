В России начались выборы в Госдуму
В России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва, избирательные участки открылись на Камчатке и на Чукотке в 8 утра по местному времени (23:00 мск 16 сентября).
Выборы проходят в Единый день голосования, который в этом году выпадает на 19 сентября. По рекомендации Роспотребнадзора Центральная избирательная комиссия продлила голосование на три дня — 17, 18 и 19 сентября. Это должно помочь снизить риски инфицирования COVID-19.
На прохождение в Госдуму претендуют кандидаты 14 партий из 32, которые имеют право участвовать в выборах. По итогам жеребьевки по порядку партий в избирательном бюллетене возглавит список КПРФ, за ней «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко», «Партия роста», «Российская партия свободы и справедливости» (РПСС), «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» («Партия пенсионеров»).
Вместе с выборами в Госдуму в некоторых регионах пройдут выборы в региональные и местные органы власти. Так, в этом году на прямых выборах будут избраны главы девяти регионов и депутаты 39 региональных парламентов. В 11 регионах также пройдут выборы депутатов муниципалитетов.
Жители Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей смогут проголосовать онлайн. До этого они должны были подать заявку до 13 сентября. Наибольшей популярностью электронное голосование пользуется в Москве: по данным зампреда ЦИК Николая Булаева, 21,36% от общего числа избирателей подали заявки на голосование онлайн.
В этом году представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) впервые не будут наблюдать за выборами из-за отсутствия четких ограничений по коронавирусу.