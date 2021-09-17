Истребитель Checkmate могут включить в госпрограмму вооружений
Минобороны может рассмотреть закупку однодвигательных истребителей Checkmate в рамках госпрограммы вооружения, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.
«В планах будущей ГПВ [Минобороны и Воздушно-космические силы] рассмотрят возможность его [истребителя] приобретения. Это важный фактор экспортного потенциала. Иностранные заказчики всегда интересуются, берут ли родные вооруженные силы ту технику, которую предлагают на экспорт», — рассказал Борисов (цитата по ТАСС).
Он пояснил, что Минобороны и ВКС осторожно относятся к однодвигательным истребителям, предпочитая для надежности двухдвигательные. Однако в мировой военной авиации однодвигательные самолеты достаточно широко распространены.
Борисов рассказал, что в 2023 г. начнутся летные испытания истребителя, в 2025-2026 гг. будет организовано массовое производство при наличии спроса. По своим характеристикам этот самолет обладает очень хорошим потенциалом, у него есть все перспективы занять определенную нишу, и у него уже есть потенциальные покупатели. «Два критерия: быстрый вывод его на рынок и разумная цена — это его характеристики, которые позволят ему занять соответствующую нишу», — подчеркнул вице-премьер.
Прототип истребителя Checkmate был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет был разработан компанией «Сухой». Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил ранее, что цена истребителя составит $25-30 млн. Спрос на Checkmate оценивается в 300 машин. Крайний срок вывода самолета на международный рынок — рубеж 2025-2026 гг., отметил он.