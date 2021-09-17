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Истребитель Checkmate могут включить в госпрограмму вооружений

Ведомости

Минобороны может рассмотреть закупку однодвигательных истребителей Checkmate в рамках госпрограммы вооружения, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

«В планах будущей ГПВ [Минобороны и Воздушно-космические силы] рассмотрят возможность его [истребителя] приобретения. Это важный фактор экспортного потенциала. Иностранные заказчики всегда интересуются, берут ли родные вооруженные силы ту технику, которую предлагают на экспорт», — рассказал Борисов (цитата по ТАСС).

Он пояснил, что Минобороны и ВКС осторожно относятся к однодвигательным истребителям, предпочитая для надежности двухдвигательные. Однако в мировой военной авиации однодвигательные самолеты достаточно широко распространены.

Борисов рассказал, что в 2023 г. начнутся летные испытания истребителя, в 2025-2026 гг. будет организовано массовое производство при наличии спроса. По своим характеристикам этот самолет обладает очень хорошим потенциалом, у него есть все перспективы занять определенную нишу, и у него уже есть потенциальные покупатели. «Два критерия: быстрый вывод его на рынок и разумная цена — это его характеристики, которые позволят ему занять соответствующую нишу», — подчеркнул вице-премьер.

Прототип истребителя Checkmate был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет был разработан компанией «Сухой». Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил ранее, что цена истребителя составит $25-30 млн. Спрос на Checkmate оценивается в 300 машин. Крайний срок вывода самолета на международный рынок — рубеж 2025-2026 гг., отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных