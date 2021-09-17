Истребитель Checkmate могут включить в госпрограмму вооружений

Борисов рассказал, что в 2023 г. начнутся летные испытания истребителя, в 2025-2026 гг. будет организовано массовое производство при наличии спроса. По своим характеристикам этот самолет обладает очень хорошим потенциалом, у него есть все перспективы занять определенную нишу, и у него уже есть потенциальные покупатели. «Два критерия: быстрый вывод его на рынок и разумная цена — это его характеристики, которые позволят ему занять соответствующую нишу», — подчеркнул вице-премьер.