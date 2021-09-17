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Генсек ООН заявил о необходимости взаимодействия с «Талибаном»

Ведомости

Организации Объединенных Наций (ООН) необходимо взаимодействовать с запрещенным в России террористическим движением «Талибан», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью «РИА Новости».

«Я считаю, что ООН должна взаимодействовать с "Талибаном", ООН должна играть очень важную роль в поддержке афганского народа в этот трудный момент и мобилизовать международное сообщество для оказания эффективной гуманитарной помощи афганцам. Они страдали слишком много», — сказал Гутерриш.

13 сентября генсек ООН оценил угрозу полного экономического коллапса Афганистана как серьезную. Он отметил крайне ограниченную для граждан страны возможность получить наличные деньги и призвал не допустить обрушения экономической системы Афганистана в условиях введенных в отношении страны ограничений. 10 сентября Гутерриш заявил, что диалог с «Талибаном» абсолютно важен.

Как ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, вести диалог с талибами «неизбежно придется». «Все сейчас говорят о том, что с "Талибаном" надо иметь отношения. Включая тех, кто спешно вывез свои посольства из страны, чего мы не делали. Разговаривать с "Талибаном" неизбежно придется. Уже приходится практически всем», — заявил министр. При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вопрос признания правительства Афганистана будет зависеть от шагов талибов и как они соотносятся с их действиями.

В конце мая текущего года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. 15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» захватили столицу Афганистана Кабул, впоследствии они взяли под контроль всю страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных