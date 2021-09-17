Генсек ООН заявил о необходимости взаимодействия с «Талибаном»

Как ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, вести диалог с талибами «неизбежно придется». «Все сейчас говорят о том, что с "Талибаном" надо иметь отношения. Включая тех, кто спешно вывез свои посольства из страны, чего мы не делали. Разговаривать с "Талибаном" неизбежно придется. Уже приходится практически всем», — заявил министр. При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вопрос признания правительства Афганистана будет зависеть от шагов талибов и как они соотносятся с их действиями.