Иран станет официальным членом ШОС

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) основана 15 июня 2001 г. лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Сейчас она также включает в статусе постоянных членов Индию, Пакистан и Таджикистан. Иран до сегодняшнего дня имел статус наблюдателя. Наблюдателями в ШОС являются также Белоруссия и Монголия, а также Исламская республика Афганистан, де-факто не существующая с августа 2021 г.