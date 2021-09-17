Иран станет официальным членом ШОС
Иран станет официальным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такое решение принято на юбилейном, 20-м саммите организации в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина, который принял участие в Совете глав государств ШОС онлайн.
По итогам саммита президенты стран — участниц ШОС подписали «Решение о начале процедуры приема Ирана в члены Шанхайской организации сотрудничества». Этот документ начал процедуру по вступлению страны в организацию.
«В этом контексте Россия поддерживает вынесенное на утверждение Совета глав государств ШОС решение о начале процедуры приёма Исламской Республики Иран в члены Шанхайской организации сотрудничества. Вступление Ирана, безусловно, будет способствовать дальнейшему повышению международного авторитета организации», — подчеркнул Путин.
Кроме того, Путин приветствовал предоставление Египту, Катару, Саудовской Аравии статуса диалогового партнёра. «Россия – сторонник активного привлечения этих стран к различным аспектам деятельности ШОС. Внимательного отношения требует рассмотрение всего, кстати, довольно солидного портфеля заявок и от других государств, желающих сотрудничать с нашей организацией», — отметил президент.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) основана 15 июня 2001 г. лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Сейчас она также включает в статусе постоянных членов Индию, Пакистан и Таджикистан. Иран до сегодняшнего дня имел статус наблюдателя. Наблюдателями в ШОС являются также Белоруссия и Монголия, а также Исламская республика Афганистан, де-факто не существующая с августа 2021 г.
ШОС не является военным блоком или открытым регулярным совещанием по безопасности. Задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности в Евразии, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнёрства, научного и культурного взаимодействия.