В Госдуме предложили признать нежелательными более 20 НПО из-за выборов
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила обращение в Генпрокуратуру с предложением признать более 20 иностранных неправительственных организаций нежелательными на территории России. Об этом говорится в Telegram-канале комиссии.
Такое предложение мотивировано тем, что эти организации «пытались повлиять на волеизъявление россиян во время выборов в сентябре». «Это была спланированная кампания по распространению "подсказок" и навязыванию россиянам определенных предпочтений в ходе голосования. Причем ряд иностранных НПО (всего более 20 организаций) в процессе избирательной кампании открыто призывали фейсбук, твиттер и гугл не исполнять предписания компетентных органов и игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенного контента», — рассказал председатель комиссии Василий Пискарев.
В начале сентября Роскомнадзор заблокировал сайт проекта основателя ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексея Навального «Умное голосование». Проект предусматривал поддержку кандидатов, альтернативных представителям «Единой России», которые могут победить в конкретном избирательном округе с наибольшей вероятностью. Как сообщили РБК в Роскомнадзоре, причина блокировки — использование сайта «Умное голосование» экстремистской организацией — ФБК.
2 сентября Роскомнадзор, сославшись на представление Генпрокуратуры, потребовал от Apple и Google удалить из магазинов App Store и Google Play приложение «Навальный». В ведомстве отмечали, что отказ американских компаний от исполнения требования будет нарушением законодательства России, повлечет штрафы, а также может трактоваться как их вмешательство в выборы в стране. Позднее компании удалили приложение «Навальный», в котором есть блок «Умное голосование».