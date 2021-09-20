В Госдуме предложили признать нежелательными более 20 НПО из-за выборов

Такое предложение мотивировано тем, что эти организации «пытались повлиять на волеизъявление россиян во время выборов в сентябре». «Это была спланированная кампания по распространению "подсказок" и навязыванию россиянам определенных предпочтений в ходе голосования. Причем ряд иностранных НПО (всего более 20 организаций) в процессе избирательной кампании открыто призывали фейсбук, твиттер и гугл не исполнять предписания компетентных органов и игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенного контента», — рассказал председатель комиссии Василий Пискарев.