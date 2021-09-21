ЕСПЧ обязал Россию выплатить 100 000 евро вдове Литвиненко
Европейский суд по правам человека вынес решение, в соответствии с которым Россия должна выплатить 100 тыс. евро Марии Картер (Марине Литвиненко), вдове бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, погибшего в 2006 г. в Великобритании.
В заключении суда говорится, что к отравлению причастны двое россиян — Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. ЕСПЧ счел, что именно они отравили Литвиненко радиоактивным веществом полоний-210. Вердикт ЕСПЧ основывается в том числе на результатах британского расследования. Согласно утверждению ЕСПЧ, Россия не провела надлежащего расследования и российские власти не сумели предоставить «удовлетворительное и убедительное объяснение» убийству или опровергнуть материалы британского следствия.
Литвиненко подала жалобу в ЕСПЧ против России по делу о смерти мужа в 2007 г. Ее рассмотрение приостанавливалось на время британского расследования (с 16 декабря 2014 до 8 марта 2016 г.).
Александр Литвиненко в 2000 г. бежал в Великобританию после возбуждения против него в России нескольких уголовных дел. В 2006 г. он погиб от отравления радиоактивным полонием-210. Британские власти обвинили в случившемся российские власти. Генпрокуратура России утверждала, что обвинения в отношении Лугового и Ковтуна «сфабрикованы».