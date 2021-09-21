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ЕСПЧ обязал Россию выплатить 100 000 евро вдове Литвиненко

Ведомости

Европейский суд по правам человека вынес решение, в соответствии с которым Россия должна выплатить 100 тыс. евро Марии Картер (Марине Литвиненко), вдове бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, погибшего в 2006 г. в Великобритании. 

В заключении суда говорится, что к отравлению причастны двое россиян — Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. ЕСПЧ счел, что именно они отравили Литвиненко радиоактивным веществом полоний-210. Вердикт ЕСПЧ основывается в том числе на результатах британского расследования. Согласно утверждению ЕСПЧ, Россия не провела надлежащего расследования и российские власти не сумели предоставить «удовлетворительное и убедительное объяснение» убийству или опровергнуть материалы британского следствия.

Литвиненко подала жалобу в ЕСПЧ против России по делу о смерти мужа в 2007 г. Ее рассмотрение приостанавливалось на время британского расследования (с 16 декабря 2014 до 8 марта 2016 г.).

Александр Литвиненко в 2000 г. бежал в Великобританию после возбуждения против него в России нескольких уголовных дел. В 2006 г. он погиб от отравления радиоактивным полонием-210. Британские власти обвинили в случившемся российские власти. Генпрокуратура России утверждала, что обвинения в отношении Лугового и Ковтуна «сфабрикованы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных