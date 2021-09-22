На Украине неизвестные обстреляли машину помощника Зеленского
На первого помощника президента Украины Сергея Шефира было совершено покушение недалеко от села Лесники в Киевской области, сообщила Национальная полиция Украины. Ранения получил водитель, сам Шефир не пострадал.
«Сегодня, около 10 утра, возле деревни Лисники была обстреляна машина первого помощника президента Сергея Шефира. В машину попало более 10 пуль. Ранен водитель», — сообщила пресс-служба Нацполиции. Там добавили, что сейчас идет спецоперация по поиску и задержанию злоумышленников.
На месте происшествия находится генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
Как сообщает телеканал «112.Украина», со ссылкой на народного депутата Евгения Шевченко, водитель Шефира находится в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.Шевченко уточнил, что обстрел произошел во время движения автомобиля. По данным источников «Украинской правды», машину обстреляли автоматной очередью.
Шефир - сценарист и продюсер сериалов и телешоу («Сваты», «Ржевский против Наполеона» и т.д.), один из основателей и совладелец «Квартала 95», а также бизнес-партнер артиста Владимира Зеленского до его президентства. После, с мая 2019 г. — первый помощник президента Украины Зеленского.