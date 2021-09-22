На Украине неизвестные обстреляли машину помощника Зеленского

Шефир - сценарист и продюсер сериалов и телешоу («Сваты», «Ржевский против Наполеона» и т.д.), один из основателей и совладелец «Квартала 95», а также бизнес-партнер артиста Владимира Зеленского до его президентства. После, с мая 2019 г. — первый помощник президента Украины Зеленского.