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На Украине неизвестные обстреляли машину помощника Зеленского

Ведомости

На первого помощника президента Украины Сергея Шефира было совершено покушение недалеко от села Лесники в Киевской области, сообщила Национальная полиция Украины. Ранения получил водитель, сам Шефир не пострадал.

«Сегодня, около 10 утра, возле деревни Лисники была обстреляна машина первого помощника президента Сергея Шефира. В машину попало более 10 пуль. Ранен водитель», — сообщила пресс-служба Нацполиции. Там добавили, что сейчас идет спецоперация по поиску и задержанию злоумышленников.

На месте происшествия находится генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Как сообщает телеканал «112.Украина», со ссылкой на народного депутата Евгения Шевченко, водитель Шефира находится в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.Шевченко уточнил, что обстрел произошел во время движения автомобиля. По данным источников «Украинской правды», машину обстреляли автоматной очередью. 

Шефир - сценарист и продюсер сериалов и телешоу («Сваты», «Ржевский против Наполеона» и т.д.), один из основателей и совладелец «Квартала 95», а также бизнес-партнер артиста Владимира Зеленского до его президентства. После, с мая 2019 г. — первый помощник президента Украины Зеленского.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных