В Грузии назвали целью приезда Саакашвили госпереворот
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный 1 октября, планировал устроить в стране государственный переворот. Об этом журналистам заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
«Он ехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы свергнуть правительство и расстроить страну. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления», — цитирует Кобахидзе агентство Interpressnews.
Глава «Грузинской мечты» добавил, что все процедуры в отношении Михаила Саакашвили будут проходить в соответствии с правовыми нормами.
Ранее 1 октября Саакашвили объявил голодовку и потребовал встречи с украинским консулом, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на омбудсмена Грузии Нино Ломджария.
О задержании в Грузии бывшего президента страны сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили. Он уточнил, что Саакашвили доставлен в пенитенциарное учреждение. По его словам, правоохранительные органы были информированы о передвижении экс-президента Грузии на Украине и держали процесс под контролем.
Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 г. После ухода с должности на него завели несколько уголовных дел, включая по статье о растрате. Как сообщается на сайте грузинской прокуратуры, бывший грузинский президент Михаил Саакашвили приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы. Он заочно осужден на три года по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили на шесть лет. Как заявили в прокуратуре Грузии, приговоры, вынесенные Саакашвили, обжалованию не подлежат. Кроме того, Саакашвили обвиняется в незаконном захвате телекомпании «Имеди», которая принадлежала тогда Бадри Патаркацишвили, а также в присвоении в личных целях 9 024 367 лари.
После задержания Саакашвили в отношении него было возбуждено уголовное дело о пересечении границы, сообщил прокурор Джарджи Циклаури 1 октября.
Сегодня в Грузии проходят выборы в местные органы власти. Избирателям предстоит выбрать более 2000 членов местных органов самоуправления и мэров 64 городов. Комментируя задержание Саакашвили, Кобахидзе заявил, что у экс-президента нет ресурсов для митингов, переворотов или уличных протестов, а «Грузинская мечта» твердо выиграет выборы.