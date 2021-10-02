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В Грузии назвали целью приезда Саакашвили госпереворот

Ведомости

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный 1 октября, планировал устроить в стране государственный переворот. Об этом журналистам заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Он ехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы свергнуть правительство и расстроить страну. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления», — цитирует Кобахидзе агентство Interpressnews.

Глава «Грузинской мечты» добавил, что все процедуры в отношении Михаила Саакашвили будут проходить в соответствии с правовыми нормами.

Ранее 1 октября Саакашвили объявил голодовку и потребовал встречи с украинским консулом, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на омбудсмена Грузии Нино Ломджария.

О задержании в Грузии бывшего президента страны сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили. Он уточнил, что Саакашвили доставлен в пенитенциарное учреждение. По его словам, правоохранительные органы были информированы о передвижении экс-президента Грузии на Украине и держали процесс под контролем.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 г. После ухода с должности на него завели несколько уголовных дел, включая по статье о растрате. Как сообщается на сайте грузинской прокуратуры, бывший грузинский президент Михаил Саакашвили приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы. Он заочно осужден на три года по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили на шесть лет. Как заявили в прокуратуре Грузии, приговоры, вынесенные Саакашвили, обжалованию не подлежат. Кроме того, Саакашвили обвиняется в незаконном захвате телекомпании «Имеди», которая принадлежала тогда Бадри Патаркацишвили, а также в присвоении в личных целях 9 024 367 лари. 

После задержания Саакашвили в отношении него было возбуждено уголовное дело о пересечении границы, сообщил прокурор Джарджи Циклаури 1 октября.

Сегодня в Грузии проходят выборы в местные органы власти. Избирателям предстоит выбрать более 2000 членов местных органов самоуправления и мэров 64 городов. Комментируя задержание Саакашвили, Кобахидзе заявил, что у экс-президента  нет ресурсов для митингов, переворотов или уличных протестов, а «Грузинская мечта» твердо выиграет выборы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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