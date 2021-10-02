Депутат Рады предрек развал Украины из-за поставок российского газа в Венгрию

«Все это было сделано в угоду их американских партнёров и точно не бесплатно, которые так хотели продавать свой сжиженный газ Европе, но проиграли рынок России. А Украина, подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее», — заявил депутат.