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Депутат Рады предрек развал Украины из-за поставок российского газа в Венгрию

Ведомости

Поставки Россией газа в Венгрию через газопровод «Балканский поток», который идёт в обход территории Украины, приведут к развалу Украины, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Кива напомнил, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход территории Украины. Это решение депутат назвал «уничтожением украинской газотранспортной системы, приносящей в бюджет Украины ежегодно около $3 млрд».

«Все это было сделано в угоду их американских партнёров и точно не бесплатно, которые так хотели продавать свой сжиженный газ Европе, но проиграли рынок России. А Украина, подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее», — заявил депутат.

Венгрия заключила договор с российским «Газпромом» на поставку газа в обход Украины, руководствуясь собственными нуждами, это не следует смешивать с политическими вопросами, заявил ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«На самом деле, нам нужен газ, и вопросы энергоснабжения и энергетической безопасности не следует смешивать с политической критикой в адрес России», — передавал его слова Hungary today.

Соглашение вступило в силу 1 октября и рассчитано до конца 2036 г. В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию.

Поставки газа по такому маршруту стали возможны благодаря строительству компанией FGSZ нового магистрального газопровода на территории Венгрии, а также завершению расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, добавили в компании, сообщал «Газпром».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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