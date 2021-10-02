Депутат Рады предрек развал Украины из-за поставок российского газа в Венгрию
Поставки Россией газа в Венгрию через газопровод «Балканский поток», который идёт в обход территории Украины, приведут к развалу Украины, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
Кива напомнил, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход территории Украины. Это решение депутат назвал «уничтожением украинской газотранспортной системы, приносящей в бюджет Украины ежегодно около $3 млрд».
«Все это было сделано в угоду их американских партнёров и точно не бесплатно, которые так хотели продавать свой сжиженный газ Европе, но проиграли рынок России. А Украина, подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее», — заявил депутат.
Венгрия заключила договор с российским «Газпромом» на поставку газа в обход Украины, руководствуясь собственными нуждами, это не следует смешивать с политическими вопросами, заявил ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«На самом деле, нам нужен газ, и вопросы энергоснабжения и энергетической безопасности не следует смешивать с политической критикой в адрес России», — передавал его слова Hungary today.
Соглашение вступило в силу 1 октября и рассчитано до конца 2036 г. В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию.
Поставки газа по такому маршруту стали возможны благодаря строительству компанией FGSZ нового магистрального газопровода на территории Венгрии, а также завершению расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, добавили в компании, сообщал «Газпром».