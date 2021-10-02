Саакашвили призвал своих сторонников голосовать на выборах

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 г. После ухода с должности на него завели несколько уголовных дел, включая по статье о растрате. Как сообщается на сайте грузинской прокуратуры, бывший грузинский президент Михаил Саакашвили приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы. Он заочно осужден на три года по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили на шесть лет. Как заявили в прокуратуре Грузии, приговоры, вынесенные Саакашвили, обжалованию не подлежат. Кроме того, Саакашвили обвиняется в незаконном захвате телекомпании «Имеди», которая принадлежала тогда Бадри Патаркацишвили, а также в присвоении в личных целях 9 024 367 лари.