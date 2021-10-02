Саакашвили призвал своих сторонников голосовать на выборах
Задержанный в Грузии экс-президент страны Михаил Саакашвили написал письмо из руставской тюрьмы № 12. Он призвал своих соратников прийти на выборы и назвал вынесенные ему приговоры полностью выдуманными, сообщил 2 октября «Sputnik Грузия».
Саакашвили заявил в письме, что ни одна страна, кроме России, не признает вынесенные ему приговоры. Он также призвал своих сторонников прийти на выборы. «Моя свобода и, что в тысячу раз важнее, свобода Грузии полностью зависят от вашей активности и боеспособности в ближайшие дни. От этого также зависит международная поддержка. Прошу — не бойтесь и до конца верьте, что наша победа в наших же руках», – отметил он.
«Мои дорогие соратники и мое обожаемое грузинское общество, когда я все оставил в Киеве и приехал сюда, я знал, что по большей вероятности меня поймают по полностью выдуманным, фальшивым приговорам, <...> но я все равно приехал, поскольку верю в свою страну и каждого из вас!» — пишет Саакашвили.
Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси вечером 1 октября, в его отношении возбуждено дело о незаконном пересечении границы. Экс-президент Грузии в знак протеста объявил голодовку и потребовал встречи с украинским консулом, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на омбудсмена Грузии Нино Ломджария.
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что тот планировал устроить в стране государственный переворот. Сегодня в Грузии проходят выборы в местные органы власти. Избирателям предстоит выбрать более 2000 членов местных органов самоуправления и мэров 64 городов. Комментируя задержание Саакашвили, Кобахидзе заявил, что у экс-президента нет ресурсов для митингов, переворотов или уличных протестов, а «Грузинская мечта» твердо выиграет выборы.
Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 г. После ухода с должности на него завели несколько уголовных дел, включая по статье о растрате. Как сообщается на сайте грузинской прокуратуры, бывший грузинский президент Михаил Саакашвили приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы. Он заочно осужден на три года по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили на шесть лет. Как заявили в прокуратуре Грузии, приговоры, вынесенные Саакашвили, обжалованию не подлежат. Кроме того, Саакашвили обвиняется в незаконном захвате телекомпании «Имеди», которая принадлежала тогда Бадри Патаркацишвили, а также в присвоении в личных целях 9 024 367 лари.