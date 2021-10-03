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Зеленский назвал внешнюю политику Украины «наглой»

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его офис и МИД страны «много сделали для международной субъектности Украины», и назвал это главной победой в году. Об этом глава государства рассказал во время встречи с депутатами партии «Слуга народа», которая прошла во Львовской области.

Зеленский подчеркнул, что власти сделали «много, но мало», объяснив это тем, что у Украины нет времени рассчитывать на вхождение в Евросоюз. 

«Вы знаете, что у нас война. Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика «наглая». И я убежден: без сильной международной политики, без такой «наглости» никто не будет видеть шагов Украины вперед», — заявил Зеленский. 

Глава Украины отметил, что в стране «мощно» заработал Совет национальной безопасности и обороны, из-за чего давление чувствуют «различные финансовые группы, олигархи и государственные изменники».

В апреле этого года Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом назвал вступление Украины в альянс единственным путем к завершению конфликта в Донбассе.

В сентябре украинская сторона во время визита в Вашингтон не получила прямого ответа от США о вступлении страны в военный альянс НАТО, сообщал ТАСС. Зеленский заявил, что страна готова к НАТО, а «без Украины ЕС будет понемногу ослабляться».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных