Зеленский назвал внешнюю политику Украины «наглой»

«Вы знаете, что у нас война. Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика «наглая». И я убежден: без сильной международной политики, без такой «наглости» никто не будет видеть шагов Украины вперед», — заявил Зеленский.