Зеленский назвал внешнюю политику Украины «наглой»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его офис и МИД страны «много сделали для международной субъектности Украины», и назвал это главной победой в году. Об этом глава государства рассказал во время встречи с депутатами партии «Слуга народа», которая прошла во Львовской области.
Зеленский подчеркнул, что власти сделали «много, но мало», объяснив это тем, что у Украины нет времени рассчитывать на вхождение в Евросоюз.
«Вы знаете, что у нас война. Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика «наглая». И я убежден: без сильной международной политики, без такой «наглости» никто не будет видеть шагов Украины вперед», — заявил Зеленский.
Глава Украины отметил, что в стране «мощно» заработал Совет национальной безопасности и обороны, из-за чего давление чувствуют «различные финансовые группы, олигархи и государственные изменники».
В апреле этого года Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом назвал вступление Украины в альянс единственным путем к завершению конфликта в Донбассе.
В сентябре украинская сторона во время визита в Вашингтон не получила прямого ответа от США о вступлении страны в военный альянс НАТО, сообщал ТАСС. Зеленский заявил, что страна готова к НАТО, а «без Украины ЕС будет понемногу ослабляться».