Захарова ответила пословицей на высказывание Зеленского о политике Украины
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины о «наглости» внешности политики страны. Она заявила, что таким образом государство «прикрывает несоразмерность амбиций потенциалу», написала Захарова в Telegram.
Представитель МИД процитировала слова главы Украины Владимира Зеленского:
«Считаю, что мы мощные. Сегодня наша политика «наглая». Я убежден, что без сильной международной политики, без «наглости» никто видеть не будет шагов Украины вперед»
По словам Захаровой, лучше это высказывание можно было бы передать «пословицей русской — со свиным рылом в калашный ряд».
«Киевский режим не может предложить миру ничего из заявленного и, кстати, много раз оплаченного Западом: провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол, неспособность сохранить традиции , модернизировать страну», — написала Захарова, добавив, что Украина решила «действовать по-голохвастовски — наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу».
«Никаких «шагов вперёд нет». Только «сто шагов назад», но не тихо на пальцах, а разнузданно и… нагло», — подытожила представитель российского МИД.
Заявление о наглости украинской политики Зеленский сделал во время встречи с депутатами партии «Слуга народа», которая прошла во Львовской области. Он сказал, что его офис и МИД страны «много сделали для международной субъектности Украины», и назвал это главной победой в году.