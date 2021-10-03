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Захарова ответила пословицей на высказывание Зеленского о политике Украины

Ведомости

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины о «наглости» внешности политики страны. Она заявила, что таким образом государство «прикрывает несоразмерность амбиций потенциалу», написала Захарова в Telegram.

Представитель МИД процитировала слова главы Украины Владимира Зеленского: 

«Считаю, что мы мощные. Сегодня наша политика «наглая». Я убежден, что без сильной международной политики, без «наглости» никто видеть не будет шагов Украины вперед»

По словам Захаровой, лучше это высказывание можно было бы передать «пословицей русской — со свиным рылом в калашный ряд». 

«Киевский режим не может предложить миру ничего из заявленного и, кстати, много раз оплаченного Западом: провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол, неспособность сохранить традиции , модернизировать страну», — написала Захарова, добавив, что Украина решила «действовать по-голохвастовски — наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу».

«Никаких «шагов вперёд нет». Только «сто  шагов назад», но не тихо на пальцах, а разнузданно  и… нагло», — подытожила представитель российского МИД.

Заявление о наглости украинской политики Зеленский сделал во время встречи с депутатами партии «Слуга народа», которая прошла во Львовской области. Он сказал, что его офис и МИД страны «много сделали для международной субъектности Украины», и назвал это главной победой в году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных