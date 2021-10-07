Путин и президент Таджикистана обсудили ситуацию в Афганистане

«Президенты в ходе беседы продолжили диалог по отдельным аспектам двустороннего сотрудничества и актуальным вопросам обеспечения региональной безопасности с акцентом на последнее развитие ситуации в Афганистане», — говорится в сообщении. Помимо этого, Рахмон поздравил Путина с днем рождения, с успешным проведением выборов в Госдуму, а также отметил его вклад в развитие таджикско-российских отношений.