Путин и президент Таджикистана обсудили ситуацию в Афганистане
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы республики. Стороны обсудили ситуацию в Афганистане.
«Президенты в ходе беседы продолжили диалог по отдельным аспектам двустороннего сотрудничества и актуальным вопросам обеспечения региональной безопасности с акцентом на последнее развитие ситуации в Афганистане», — говорится в сообщении. Помимо этого, Рахмон поздравил Путина с днем рождения, с успешным проведением выборов в Госдуму, а также отметил его вклад в развитие таджикско-российских отношений.
30 сентября российский МИД отметил сообщения о стягивании войск Таджикистана и пришедшей к власти в Афганистане запрещенной в России террористической группировки «Талибан» к границе двух стран. Согласно информации движения, только в приграничной афганской провинции Тахар размещены десятки тысяч бойцов спецподразделений.
«Талибан» пришел к власти в стране после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.