Таджикистан анонсировал переговоры «Талибана» и повстанцев в Душанбе

«Талибан» заявил о том, что занял последнюю не подконтрольную ему провинцию Панджшер, где с середины августа держалось сопротивление под руководством Ахмада Масуда и бывшего вице-президента Амруллы Салеха. В конце августа талибы и ФНС предприняли несколько попыток переговоров, которые окончились провалом, и Масуду был предъявлен ультиматум о сдаче, а 6 сентября талибы заявили, что силы повстанцев разгромлены, война в стране окончена, равно как и экономическая блокада провинции. В то же время Масуд заявил, что продолжит теперь уже партизанскую войну, и призвал афганцев восстать против «Талибана» по всей стране. После этого о крупных боях не сообщалось.