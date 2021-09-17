Таджикистан анонсировал переговоры «Талибана» и повстанцев в Душанбе
Переговоры представителей «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) и Фронта национального сопротивления (ФНС) Афганистана при посредничестве Пакистана пройдут в Душанбе. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает пресс-служба главы государства.
Таджикский президент встретился с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, по итогам встречи стороны договорились «направить все усилия» для скорейшего «устранения конфликта и напряженности в провинции Панджшер путем объявления прекращения огня».
«Мы договорились содействовать переговорам между талибами и таджиками в Душанбе. Была выражена уверенность, что только таким путем можно обеспечить мир и стабильность в Афганистане», — сказал Рахмон. С кем конкретно из повстанцев талибы проведут переговоры, а также их дата, не уточняется.
«Талибан» заявил о том, что занял последнюю не подконтрольную ему провинцию Панджшер, где с середины августа держалось сопротивление под руководством Ахмада Масуда и бывшего вице-президента Амруллы Салеха. В конце августа талибы и ФНС предприняли несколько попыток переговоров, которые окончились провалом, и Масуду был предъявлен ультиматум о сдаче, а 6 сентября талибы заявили, что силы повстанцев разгромлены, война в стране окончена, равно как и экономическая блокада провинции. В то же время Масуд заявил, что продолжит теперь уже партизанскую войну, и призвал афганцев восстать против «Талибана» по всей стране. После этого о крупных боях не сообщалось.
7 сентября «Талибан» объявил о ключевых назначениях во «временном» правительстве страны, большинство постов в нем заняли пуштуны, и лишь по одному человеку было от таджиков и узбеков. Но даже эти люди были ветеранами талибского движения.
Главой правительства объявлен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, один из соратников основателя движения муллы Омара, а вице-премьером — глава политического офиса талибов в Катаре Абдул Гани Барадар. Сараджуддин Хаккани, сын основателя так называемой дружественной талибам «сети Хаккани» (запрещена и признана террористической группировкой), объявлен новым министром внутренних дел. Мулла Мохаммад Якуб, сын основателя «Талибана», а также с 2020 г. фактический руководитель военными операциями против американских войск и союзного ему правительства Афганистана — министром обороны. Внешнеполитическое ведомство возглавит Амир Хану Моттаки. Он после 2001 г. долгое время скрывался в Пакистане, однако в последние годы участвовал в переговорах с американцами в Катаре. Новое «правительство» талибов не признала ни одна страна ООН.
Талибы пришли к власти в стране после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.