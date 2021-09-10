Россия не будет участвовать в инаугурации правительства талибов

Ранее, в начале сентября, глава МИДа Сергей Лавров, комментируя поступившее от талибов приглашение на инаугурацию правительства, допускал присутствие российских представителей на церемонии. Однако министр подчеркивал, что это возможно только в случае формирования «инклюзивного» кабмина, в котором будут представители всех этно-религиозных сил Афганистана — таджиков, узбеков и хазарейцев, помимо самого крупного народа страны и базы для формирования талибов — пуштунов. При этом когда 7 сентября «Талибан» объявил о ключевых назначениях во «временном» правительстве страны, большинство постов в нем заняли пуштуны и лишь по одному человеку было от таджиков и узбеков. Кроме того, даже эти персоны были ветеранами талибского движения.