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Россия не будет участвовать в инаугурации правительства талибов

Ведомости

Российские представители не будут принимать участия в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана, сформированного «Талибаном» (запрещенная в России террористическая группировка), заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, Россия никак не будет принимать участия [в церемонии инаугурации правительства Афганистана, сформированного "Талибаном"]», — сказал Песков. Он не уточнил причину, по которой Москва отказалась прислать представителя, отметив, что с господством группировки в стране «как минимум мы все не в выигрыше».

«Главные вопросы, которые сейчас стоят на повестке дня, – останется ли Афганистан главным источником наркоугрозы. Страной, откуда в мир, а для нас главнее – в нашу страну, идут в огромном количестве опиаты. Останется ли Афганистан местом, где себя свободно чувствуют террористические группировки», — добавил Песков. По его словам, в Кремле пока не знают, как будет развиваться ситуация в этих двух вопросах.

«Именно поэтому мы говорим, что нам важно понять, какие будут первые и последующие шаги нынешнего руководства Афганистана», — заключил Песков.

Ранее, в начале сентября, глава МИДа Сергей Лавров, комментируя поступившее от талибов приглашение на инаугурацию правительства, допускал присутствие российских представителей на церемонии. Однако министр подчеркивал, что это возможно только в случае формирования «инклюзивного» кабмина, в котором будут представители всех этно-религиозных сил Афганистана — таджиков, узбеков и хазарейцев, помимо самого крупного народа страны и базы для формирования талибов — пуштунов. При этом когда 7 сентября «Талибан» объявил о ключевых назначениях во «временном» правительстве страны, большинство постов в нем заняли пуштуны и лишь по одному человеку было от таджиков и узбеков. Кроме того, даже эти персоны были ветеранами талибского движения.

Все главные посты заняли представители руководства «Талибана» исключительно пуштунской национальности. Главой правительства объявлен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, один из соратников основателя движения муллы Омара, а вице-премьером — глава политического офиса талибов в Катаре Абдул Гани Барадар. Сараджуддин Хаккани, сын основателя так называемой дружественной талибам «сети Хаккани» (запрещена и признана террористической группировкой), объявлен новым министром внутренних дел. Мулла Мохаммад Якуб, сын основателя «Талибана», муллы Омара, а также с 2020 г. фактический руководитель военными операциями против американских войск и союзного ему правительства Афганистана — министром обороны. Внешнеполитическое ведомство возглавит Амир Хану Моттаки. Он после 2001 г. долгое время скрывался в Пакистане, однако в последние годы участвовал в переговорах с американцами в Катаре.

Талибы пришли к власти в стране после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. 15 августа «Талибан» захватил Кабул и большую часть страны, а 6 сентября подавил сопротивление в последней неподконтрольной провинции — Панджшере, где оборонялись повстанцы во главе с Ахмадом Масудом и объявившим себя главой государства бывшим вице-премьером Амруллой Салехом.

Ранее по теме: «Талибан» объявил о ключевых назначениях в новом правительстве Афганистана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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