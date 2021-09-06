Лавров допустил визит России на инаугурацию правительства «Талибана»
Россия может принять приглашение движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) посетить церемонию инаугурации будущего правительства Афганистана, сформированного при участии группировки, если это правительство будет «инклюзивным» и представит ключевые этно-политические силы страны. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что правительство должно отражать «весь спектр афганского общества, включая талибов и другие этнические группы, не только пуштунов — это узбеки, хазарейцы, таджики». «Только такое инклюзивное правительство сможет обеспечить устойчивый переход уже к новой жизни. Если об этом пойдет речь, я считаю, что мы с удовольствием примем участие в такой церемонии вместе с другими приглашенными странами, которые влияют на ситуацию в этой стране», — сказал Лавров во время брифинга, который транслировался пресс-службой ведомства на его официальной странице в Facebook.
На данный момент «Талибан» так и не сформировал правительство. Информацию об уже распределенных назначениях представитель движения Забихулла Муджахид назвал «слухами». До этого афганский телеканал Tolo News, «РИА Новости» и индийский филиал CNN со ссылкой на источники среди будущих руководителей афганистана называли Абдулу Гани Барадара — главу политического офиса страны.
«РИА Новости» называли Барадара главой МИД нового правительства, CNN — «светским» премьер-министром, причем телеканал подчеркивал, что будет создана структура, наподобие иранской, где духовные лидеры будут выше кабинета министров и его руководителя. Tolo News называл главой «светского» правительства Хайбатуллу Ахундзаду, а CNN прочил его в верховные духовные лидеры страны, которому якобы подчинится «светское» правительство. Сами талибы пока не подтверждали планов такого государственного устройства. Талибов как легитимную власть захваченного ими Афганистана пока не признало ни одно государство мира.
Ранее сегодня «Талибан» заявил, что занял последнюю неподконтрольную ему провинцию — Панджшер, где после захвата ими большей части страны и Кабула 15 августа был образован Фронт национального сопротивления (ФНС). Его возглавил сын знаменитого полевого командира Ахмад Шаха Масуда Ахмад Масуд, а также вице-президент страны Амрулла Салех. Талибы объявили о полном окончании войны в стране, конце экономической и энергетической блокады Панджшера. Однако Масуд обратился к афганцам с призывом восстать против «Талибана» и объявил о продолжении вооруженной борьбы, теперь уже — в форме партизанской войны.