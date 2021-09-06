Лавров допустил визит России на инаугурацию правительства «Талибана»

Лавров подчеркнул, что правительство должно отражать «весь спектр афганского общества, включая талибов и другие этнические группы, не только пуштунов — это узбеки, хазарейцы, таджики». «Только такое инклюзивное правительство сможет обеспечить устойчивый переход уже к новой жизни. Если об этом пойдет речь, я считаю, что мы с удовольствием примем участие в такой церемонии вместе с другими приглашенными странами, которые влияют на ситуацию в этой стране», — сказал Лавров во время брифинга, который транслировался пресс-службой ведомства на его официальной странице в Facebook.