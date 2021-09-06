Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Лавров допустил визит России на инаугурацию правительства «Талибана»

Ведомости

Россия может принять приглашение движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) посетить церемонию инаугурации будущего правительства Афганистана, сформированного при участии группировки, если это правительство будет «инклюзивным» и представит ключевые этно-политические силы страны. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что правительство должно отражать «весь спектр афганского общества, включая талибов и другие этнические группы, не только пуштунов — это узбеки, хазарейцы, таджики». «Только такое инклюзивное правительство сможет обеспечить устойчивый переход уже к новой жизни. Если об этом пойдет речь, я считаю, что мы с удовольствием примем участие в такой церемонии вместе с другими приглашенными странами, которые влияют на ситуацию в этой стране», — сказал Лавров во время брифинга, который транслировался пресс-службой ведомства на его официальной странице в Facebook.

На данный момент «Талибан» так и не сформировал правительство. Информацию об уже распределенных назначениях представитель движения Забихулла Муджахид назвал «слухами». До этого афганский телеканал Tolo News, «РИА Новости» и индийский филиал CNN со ссылкой на источники среди будущих руководителей афганистана называли Абдулу Гани Барадара — главу политического офиса страны.

«РИА Новости» называли Барадара главой МИД нового правительства, CNN — «светским» премьер-министром, причем телеканал подчеркивал, что будет создана структура, наподобие иранской, где духовные лидеры будут выше кабинета министров и его руководителя. Tolo News называл главой «светского» правительства Хайбатуллу Ахундзаду, а CNN прочил его в верховные духовные лидеры страны, которому якобы подчинится «светское» правительство. Сами талибы пока не подтверждали планов такого государственного устройства. Талибов как легитимную власть захваченного ими Афганистана пока не признало ни одно государство мира.

Ранее сегодня «Талибан» заявил, что занял последнюю неподконтрольную ему провинцию — Панджшер, где после захвата ими большей части страны и Кабула 15 августа был образован Фронт национального сопротивления (ФНС). Его возглавил сын знаменитого полевого командира Ахмад Шаха Масуда Ахмад Масуд, а также вице-президент страны Амрулла Салех. Талибы объявили о полном окончании войны в стране, конце экономической и энергетической блокады Панджшера. Однако Масуд обратился к афганцам с призывом восстать против «Талибана» и объявил о продолжении вооруженной борьбы, теперь уже — в форме партизанской войны.

Ранее по теме: Талибы заявили об окончании войны в Афганистане

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных