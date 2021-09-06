Талибы заявили об окончании войны в Афганистане
Война в Афганистане окончена, заявил на пресс-конференции представитель «Талибана» (запрещенное в России террористическое движение) Забихулла Муджахид. Об этом сообщает на своей странице в Twitter Tolo News.
«Забихулла Муджахид, представитель движения "Талибан", на пресс-конференции в Кабуле заявил, что война закончилась и они надеются на стабильный Афганистан. Любой, кто возьмет в руки оружие, является врагом народа и страны», — говорится в сообщении.
Муджахид отметил, что «Талибан» хочет «хороших отношений с миром». В частности, представитель боевиков назвал Китай крупной экономической державой, которая очень важна для Афганистана, нуждающегося в поддержке для его восстановления и развития.
По словам Муджахида, талибы сформируют новое правительство. Ранее СМИ уже сообщали о нескольких назначениях среди боевиков, однако позже представители движения назвали эту информацию «слухами».
Ранее сегодня СМИ со ссылкой на Муджахида сообщили о захвате талибами провинции Панджшер, где были сконцентрированы силы сопротивления. Позже последние опровергли данные сведения. Таким образом, этот регион остается единственным не захваченным талибами.
«Талибан» вновь пришел к власти в Афганистане 15 августа. Это произошло более чем через два месяца после того, как в конце мая 2021 г. президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Ранее те находились в государстве почти 20 лет — с октября 2001 г.