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Талибы заявили об окончании войны в Афганистане

Ведомости

Война в Афганистане окончена, заявил на пресс-конференции представитель «Талибана» (запрещенное в России террористическое движение) Забихулла Муджахид. Об этом сообщает на своей странице в Twitter Tolo News.

«Забихулла Муджахид, представитель движения "Талибан", на пресс-конференции в Кабуле заявил, что война закончилась и они надеются на стабильный Афганистан. Любой, кто возьмет в руки оружие, является врагом народа и страны», — говорится в сообщении.

Муджахид отметил, что «Талибан» хочет «хороших отношений с миром». В частности, представитель боевиков назвал Китай крупной экономической державой, которая очень важна для Афганистана, нуждающегося в поддержке для его восстановления и развития.

По словам Муджахида, талибы сформируют новое правительство. Ранее СМИ уже сообщали о нескольких назначениях среди боевиков, однако позже представители движения назвали эту информацию «слухами».

Ранее сегодня СМИ со ссылкой на Муджахида сообщили о захвате талибами провинции Панджшер, где были сконцентрированы силы сопротивления. Позже последние опровергли данные сведения. Таким образом, этот регион остается единственным не захваченным талибами.

«Талибан» вновь пришел к власти в Афганистане 15 августа. Это произошло более чем через два месяца после того, как в конце мая 2021 г. президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Ранее те находились в государстве почти 20 лет — с октября 2001 г.

Ранее по теме: Сопротивление Афганистана опровергло информацию о взятии Панджшера талибами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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