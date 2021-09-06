Сопротивление Афганистана опровергло информацию о взятии Панджшера талибами
Распространенная «Талибаном» (запрещенное в России террористическое движение) информация о захвате последней провинции в стране — Панджшера — не соответствует действительности, говорится на странице сил сопротивления страны в Twitter.
«Заявление талибов об оккупации Панджшера является ложным. Силы сопротивления присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине, чтобы продолжить борьбу. Мы заверяем граждан Афганистана в том, что борьба с талибами и их партнерами будет продолжаться до тех пор, пока не восторжествует справедливость и свобода», — сказано в сообщении.
Панджшер остается единственной провинцией Афганистана, которую талибам не удалось занять. Там сосредоточились силы сопротивления во главе с Ахмадом Масудом. Сегодня СМИ со ссылкой на представителя «Талибана» Забихуллу Муджахида сообщили о захвате и этой территории.
Ранее, 3 сентября, талибы уже заявляли о взятии Панджшера, однако сопротивленцы эту информацию опровергли. На следующий день боевики объявили о захвате офиса губернатора провинции. Накануне лидер сопротивления в Панджшере выразил готовность к переговорам с талибами, если те выведут войска из региона. Талибы это предложение отвергли.
«Талибан» вновь пришел к власти в Афганистане 15 августа. Это произошло более чем через два месяца после того, как в конце мая 2021 г. президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Ранее те находились в государстве почти 20 лет — с октября 2001 г.