Сопротивление Афганистана опровергло информацию о взятии Панджшера талибами

«Заявление талибов об оккупации Панджшера является ложным. Силы сопротивления присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине, чтобы продолжить борьбу. Мы заверяем граждан Афганистана в том, что борьба с талибами и их партнерами будет продолжаться до тех пор, пока не восторжествует справедливость и свобода», — сказано в сообщении.