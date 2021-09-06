Талибы сообщили о захвате провинции Панджшер
«Талибан» (запрещенное в России террористическое движение) полностью захватил провинцию Панджшер – последнюю в Афганистане, которую удерживали силы сопротивления, сообщил Reuters со ссылкой на представителя группировки Забихуллу Муджахида.
На фотографиях в соцсетях талибы стоят перед воротами резиденции губернатора провинции. Лидер сопротивления талибам Ахмад Масуд не прокомментировал заявление Муджахида. «Последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер, полностью захвачен. Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата», — сказано в заявлении талибов в Twitter Забиуллы Муджахида (перевод по «РИА Новости»).
Ранее Reuters сообщил, что Масуд одобрил предложение о согласованном урегулировании для прекращения боевых действий. «Для достижения прочного мира НФС (Национальный фронт сопротивления Афганистана. – Ведомости) готов прекратить боевые действия при условии, что талибы также прекратят свои нападения и военные действия в Панджшере и Андарабе», — заявлял он. Ответа от талибов не последовало.
Панджшер оставался единственной не подконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула, захваченного группировкой 15 августа вместе с большинством районов страны. Ранее телеканал Al-Jazeera сообщал, что руководство «Талибана» приняло решение начать военную операцию против сил сопротивления в Афганистане после провала переговоров с Масудом. До этого талибы окружили провинцию и начали ее осаду.
3 сентября талибы уже заявляли о взятии Панджшера, при этом Фронт сопротивления Панджшера опровергал эту информацию. На следующий день талибы объявили о захвате офиса губернатора провинции. Силы сопротивления сообщали о тяжелых потерях талибов. Накануне лидер сопротивления в Панджшере выразил готовность к переговорам с талибами, если они выведут войска из региона. Талибы это предложение отвергли.