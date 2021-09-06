Талибы сообщили о захвате провинции Панджшер

3 сентября талибы уже заявляли о взятии Панджшера, при этом Фронт сопротивления Панджшера опровергал эту информацию. На следующий день талибы объявили о захвате офиса губернатора провинции. Силы сопротивления сообщали о тяжелых потерях талибов. Накануне лидер сопротивления в Панджшере выразил готовность к переговорам с талибами, если они выведут войска из региона. Талибы это предложение отвергли.