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Талибы сообщили о захвате провинции Панджшер

Ведомости

«Талибан» (запрещенное в России террористическое движение) полностью захватил провинцию Панджшер – последнюю в Афганистане, которую удерживали силы сопротивления, сообщил Reuters со ссылкой на представителя группировки Забихуллу Муджахида.

На фотографиях в соцсетях талибы стоят перед воротами резиденции губернатора провинции. Лидер сопротивления талибам Ахмад Масуд не прокомментировал заявление Муджахида. «Последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер, полностью захвачен. Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата», — сказано в заявлении талибов в Twitter Забиуллы Муджахида (перевод по «РИА Новости»).

Ранее Reuters сообщил, что Масуд одобрил предложение о согласованном урегулировании для прекращения боевых действий. «Для достижения прочного мира НФС (Национальный фронт сопротивления Афганистана. – Ведомости) готов прекратить боевые действия при условии, что талибы также прекратят свои нападения и военные действия в Панджшере и Андарабе», — заявлял он. Ответа от талибов не последовало.

Панджшер оставался единственной не подконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула, захваченного группировкой 15 августа вместе с большинством районов страны. Ранее телеканал Al-Jazeera сообщал, что руководство «Талибана» приняло решение начать военную операцию против сил сопротивления в Афганистане после провала переговоров с Масудом. До этого талибы окружили провинцию и начали ее осаду.

3 сентября талибы уже заявляли о взятии Панджшера, при этом Фронт сопротивления Панджшера опровергал эту информацию. На следующий день талибы объявили о захвате офиса губернатора провинции. Силы сопротивления сообщали о тяжелых потерях талибов. Накануне лидер сопротивления в Панджшере выразил готовность к переговорам с талибами, если они выведут войска из региона. Талибы это предложение отвергли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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