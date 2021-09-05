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Россию и Китай позвали на встречу министров «семерки» по Афганистану

На встречи G7 Москву не звали с 2014 г., но они ей не слишком нужны
Глеб Мишутин
Robyn Beck / AFP

Россия, Китай и ряд других стран будут приглашены на посвященную ситуации в Афганистане встречу министров иностранных дел стран «семерки» (G7), которая состоится в формате видеоконференции. Об этом 5 сентября сообщил в интервью телеканалу NHK министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. По его словам, встреча может пройти 8 сентября.

«Партнеры демонстрируют несистемный подход. Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некоей встречи, но речи о «семерке» не шло. Затем последовало заявление Токио уже в контексте «семерки». Все это происходит на фоне разнокалиберных заявлений «семерки» по России и то неучастию, то участию в формате», – заявила 5 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Налицо отсутствие у партнеров четкого понимания, чего же они хотят от себя и окружающего мира», – подчеркнула она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных