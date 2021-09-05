Россию и Китай позвали на встречу министров «семерки» по Афганистану

«Партнеры демонстрируют несистемный подход. Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некоей встречи, но речи о «семерке» не шло. Затем последовало заявление Токио уже в контексте «семерки». Все это происходит на фоне разнокалиберных заявлений «семерки» по России и то неучастию, то участию в формате», – заявила 5 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Налицо отсутствие у партнеров четкого понимания, чего же они хотят от себя и окружающего мира», – подчеркнула она.