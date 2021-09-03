«Талибан» опроверг информацию о новом правительстве Афганистана
Сообщения о новом составе правительства Афганистана не соответствуют действительности, эта информация является «слухами», заявил «РИА Новости» представитель «Талибана» (запрещен и признан террористическим движением в России) Забихулла Муджахид.
«Нет никакой достоверной информации о новом кабинете, это только слухи, неправда», — сказал Муджахид. Источник агентства пояснил, что задержка с объявлением состава нового правительства связана с тем, что между «Талибаном» и связанной с ним так называемой «Сетью Хаккани» (признана террористической в России) существуют разногласия.
Единственной определенной информацией о составе правительства, формируемого Афганистаном, является то, что в нем не будет женщин. Об этом представитель «Талибана» заявил в интервью итальянской газете la Repubblica.
«Не в качестве министров, но, следуя заветам Корана и согласно законам шариата, женщины могут, например, работать в министерствах», — пояснил Муджахид. Он добавил, что новое правительство будет компактней и состоять из в два раза меньшего числа министерств.
Накануне афганский канал Tolo News со ссылкой на члена комиссии движения по культуре Анамуллу Самангани сообщил, что лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада возглавит новое правительство Афганистана. До этого еще одной кандидатурой на лидерство в стране назывался глава политического офиса движения в Катаре мулла Абдула Гани Барадар. Также источники «РИА Новости» сообщали, что сын основателя движения мулла Якуб Ахунд возглавит минобороны, сын одного из лидеров талибов Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани — МВД.
Кроме того, 31 августа индийский филиал CNN выяснил, что талибы планируют создать систему правления в Афганистане по образцу той, что действует в Иране, — с верховным духовным лидером, совмещающим духовную и исполнительную власть, входящим в совет духовных лидеров. Верховному лидеру и совету духовных лидеров якобы будет подчиняться светское правительство во главе премьером. Верховный лидер, по данным источников телеканала, будет иметь резиденцию в Кандагаре, а «светское» правительство — в Кабуле.
«Талибан» фактически пришел к власти в Афганистане 15 августа. Боевики получили контроль над Кабулом и всеми провинциями, кроме Панджшера, где сконцентрированы силы сопротивления. Захват власти произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.