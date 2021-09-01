Талибы назначили главу правительства Афганистана

«Консультации по новому правительству почти завершены, а также проведены необходимые обсуждения по кабинету министров. Исламское правительство, о котором мы объявим, будет образцом для людей. Нет сомнений в том, что в правительстве есть предводитель правоверных Ахундзада. Он будет лидером правительства, и в этом не должно быть никаких сомнений», — сказал Самангани.