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Талибы назначили главу правительства Афганистана

Ведомости

Лидер «Талибана» (запрещенная в России террористическая группировка) Хайбатулла Ахундзада возглавит новое правительство Афганистана, сообщает афганский канал Tolo News со ссылкой на члена комиссии движения по культуре Анамуллу Самангани.

«Консультации по новому правительству почти завершены, а также проведены необходимые обсуждения по кабинету министров. Исламское правительство, о котором мы объявим, будет образцом для людей. Нет сомнений в том, что в правительстве есть предводитель правоверных Ахундзада. Он будет лидером правительства, и в этом не должно быть никаких сомнений», — сказал Самангани.

Политический аналитик Мохаммад Хасан Хакьяр заявил, что Ахундзада, вероятно, будет именно лидером Афганистана. Так, под его контролем будут находиться президент и премьер-министр.

«Талибан» уже назначил губернаторов и начальников полиции провинций и округов страны. Один из представителей движения подчеркнул, что во всех регионах Афганистана действует «Исламский эмират».

Накануне источники «РИА Новости» сообщили, что представители «Талибана» займут посты министров иностранных дел, внутренних дел и обороны Афганистана. По данным СМИ, главой МИДа будет назначен лидер политического офиса «Талибана» в Катаре мулла Абдула Гани Барадар. Сын основателя движения мулла Якуб Ахунд возглавил минобороны, сын одного из лидеров талибов Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани — МВД.

«Талибан» фактически пришел к власти в Афганистане 15 августа. Боевики получили контроль над Кабулом и всеми провинциями, кроме Панджшера, где сконцентрированы силы сопротивления. Захват власти произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.

Ранее по теме: «Талибан» определил кандидатов на ключевые посты в новом правительстве Афганистана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных