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«Талибан» определил кандидатов на ключевые посты в новом правительстве Афганистана

Ведомости

Консультации по поводу состава нового, непризнанного мировым сообществом правительства Афганистана завершились, ключевые посты в нем, включая глав МИД, МВД и Минобороны, займут представители «Талибана» (запрещенная в России террористическая группировка). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в движении.

По словам собеседников агентства, главой МИД страны назначен глава политического офиса «Талибана» в Катаре мулла Абдула Гани Барадар. Сын основателя движения мулла Якуб Ахунд возглавил Минобороны, сын одного из лидеров талибов Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани — МВД. Имена других членов правительства «Талибана» будут названы позднее, пояснил источник. О том, войдут ли в этот «кабмин» кандидатуры не из среды талибов, как было обещано ранее, не уточняется,

Официально представители талибов в своих соцсетях никак не комментировали эту информацию.

«Талибан» фактически пришел к власти в Афганистане 15 августа. Боевики получили контроль над Кабулом и всеми провинциями, кроме Панджшера, где сконцентрированы силы сопротивления. Захват власти произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.

Сейчас международно признанным является де-факто несуществующая проамериканская Исламская республика Афганистан, вице-президент которой, Амрулла Салех, объявил себя президентом после бегства главы государства Ашрафа Гани в ОАЭ. Салех является одним из лидеров антиталибских повстанцев в Панджшере, он попросил Запад о помощи против талибов, однако в качестве президента Афганистана его не признала ни одна страна, в предоставлении военной помощи ему было отказано.

В свою очередь, «Талибан» после захвата Кабула, 17 августа провозгласил воссоздание «Исламского эмирата Афганистан» — такое название страна носила в 1996-2001 гг., когда была захвачена талибами. Тогда талибское правительство признавали Саудовская Аравия, Пакистан и ОАЭ, однако сейчас они открыто не поддерживают дипломатических контактов с новыми властями в Кабуле, так как «Талибан» признан террористическим на уровне ООН. Талибы, в свою очередь, пообещали создать «исламское» и «инклюзивное» правительство, место в котором, по их словам, займут все значимые политические силы в стране, но в рамках шариата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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