«Талибан» определил кандидатов на ключевые посты в новом правительстве Афганистана

В свою очередь, «Талибан» после захвата Кабула, 17 августа провозгласил воссоздание «Исламского эмирата Афганистан» — такое название страна носила в 1996-2001 гг., когда была захвачена талибами. Тогда талибское правительство признавали Саудовская Аравия, Пакистан и ОАЭ, однако сейчас они открыто не поддерживают дипломатических контактов с новыми властями в Кабуле, так как «Талибан» признан террористическим на уровне ООН. Талибы, в свою очередь, пообещали создать «исламское» и «инклюзивное» правительство, место в котором, по их словам, займут все значимые политические силы в стране, но в рамках шариата.