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Шойгу назвал обстановку в Афганистане критической

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу охарактеризовал ситуацию в Афганистане как критическую и рассказал о попытках людей сбежать из этой страны, сообщила пресс-служба ведомства.

«Обстановка в этой стране критическая. Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни», — заявил министр на селекторном совещании.

Шойгу напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина с 24 по 26 августа самолеты военно-транспортной авиации эвакуировали из Афганистана россиян, а также граждан Киргизии, Таджикистана, Белоруссии и Узбекистана. Министр поблагодарил летчиков и медицинский персонал за оперативную и четкую работу.

Обстановка в Афганистане обострилась после того, как к власти в стране 15 августа пришел «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России). Боевики получили контроль над Кабулом и всеми провинциями, кроме Панджшера, где сконцентрированы силы сопротивления. Захват власти произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Они находились там почти 20 лет — с октября 2001 г.

Сейчас под контролем оставшихся в Афганистане американских военных находится столичный аэропорт, через который идет эвакуация иностранных дипломатов, граждан и афганцев, сотрудничавших с ними и желающих уехать из опасения мести талибов. 27 августа представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что самолеты ВВС США и их союзников с середины августа вывезли из аэропорта Кабула около 105 000 человек, включая иностранцев и граждан Афганистана, желающих покинуть страну. 25 августа источник, близкий к Минобороны России, рассказал «Ведомостям» об эвакуации из Кабула около 500 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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