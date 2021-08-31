Шойгу назвал обстановку в Афганистане критической
Министр обороны России Сергей Шойгу охарактеризовал ситуацию в Афганистане как критическую и рассказал о попытках людей сбежать из этой страны, сообщила пресс-служба ведомства.
«Обстановка в этой стране критическая. Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни», — заявил министр на селекторном совещании.
Шойгу напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина с 24 по 26 августа самолеты военно-транспортной авиации эвакуировали из Афганистана россиян, а также граждан Киргизии, Таджикистана, Белоруссии и Узбекистана. Министр поблагодарил летчиков и медицинский персонал за оперативную и четкую работу.
Обстановка в Афганистане обострилась после того, как к власти в стране 15 августа пришел «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России). Боевики получили контроль над Кабулом и всеми провинциями, кроме Панджшера, где сконцентрированы силы сопротивления. Захват власти произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Они находились там почти 20 лет — с октября 2001 г.
Сейчас под контролем оставшихся в Афганистане американских военных находится столичный аэропорт, через который идет эвакуация иностранных дипломатов, граждан и афганцев, сотрудничавших с ними и желающих уехать из опасения мести талибов. 27 августа представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что самолеты ВВС США и их союзников с середины августа вывезли из аэропорта Кабула около 105 000 человек, включая иностранцев и граждан Афганистана, желающих покинуть страну. 25 августа источник, близкий к Минобороны России, рассказал «Ведомостям» об эвакуации из Кабула около 500 человек.