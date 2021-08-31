Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Пентагон объявил о завершении вывода войск из Афганистана

Ведомости

Войска США были полностью выведены из Афганистана 30 августа, сообщил в ходе брифинга глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи. Стенограмма брифинга опубликована на сайте Пентагона.

«Сегодняшний вывод войск означает как завершение военной составляющей эвакуации, так и завершение почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 г.», — заявил Маккензи.

С начала вывода войск 14 августа военные самолеты США эвакуировали более 79 000 гражданских лиц, в том числе 6000 американцев, и более 73 000 граждан Афганистана и третьих стран. Из страны были вывезены афганцы со специальными иммиграционными визами, консульский персонал, люди из группы риска и их семьи. Всего самолеты США и коалиции вывезли из Афганистана более 123 000 гражданских лиц. По его словам, в Афганистане продолжится дипломатическая миссия по эвакуации граждан США и имеющих на это право афганцев.

Запрещенная в России террористическая организация «Талибан» к 15 августа захватила большую часть Афганистана и столицу Кабул. Единственным местом, через которое иностранцы и опасающиеся за свою безопасность афганцы могут покинуть страну, является кабульский аэропорт. Эвакуация должна была прекратиться 31 августа с выводом охраняющих воздушную гавань американских военных. Продление их нахождения там, как заявили в запрещенной в России террористической организации «Талибан», будет считаться продолжением «оккупации», что может привести к определенным «последствиям».

Ранее по теме: Афганская война по Клаузевицу

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных