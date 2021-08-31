Пентагон объявил о завершении вывода войск из Афганистана
Войска США были полностью выведены из Афганистана 30 августа, сообщил в ходе брифинга глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи. Стенограмма брифинга опубликована на сайте Пентагона.
«Сегодняшний вывод войск означает как завершение военной составляющей эвакуации, так и завершение почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 г.», — заявил Маккензи.
С начала вывода войск 14 августа военные самолеты США эвакуировали более 79 000 гражданских лиц, в том числе 6000 американцев, и более 73 000 граждан Афганистана и третьих стран. Из страны были вывезены афганцы со специальными иммиграционными визами, консульский персонал, люди из группы риска и их семьи. Всего самолеты США и коалиции вывезли из Афганистана более 123 000 гражданских лиц. По его словам, в Афганистане продолжится дипломатическая миссия по эвакуации граждан США и имеющих на это право афганцев.
Запрещенная в России террористическая организация «Талибан» к 15 августа захватила большую часть Афганистана и столицу Кабул. Единственным местом, через которое иностранцы и опасающиеся за свою безопасность афганцы могут покинуть страну, является кабульский аэропорт. Эвакуация должна была прекратиться 31 августа с выводом охраняющих воздушную гавань американских военных. Продление их нахождения там, как заявили в запрещенной в России террористической организации «Талибан», будет считаться продолжением «оккупации», что может привести к определенным «последствиям».