Пентагон объявил о завершении вывода войск из Афганистана

С начала вывода войск 14 августа военные самолеты США эвакуировали более 79 000 гражданских лиц, в том числе 6000 американцев, и более 73 000 граждан Афганистана и третьих стран. Из страны были вывезены афганцы со специальными иммиграционными визами, консульский персонал, люди из группы риска и их семьи. Всего самолеты США и коалиции вывезли из Афганистана более 123 000 гражданских лиц. По его словам, в Афганистане продолжится дипломатическая миссия по эвакуации граждан США и имеющих на это право афганцев.