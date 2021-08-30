Афганская война по Клаузевицу

У французов есть афоризм: «Нельзя дважды убить одну лань». В каком-то смысле американцы сейчас оказались в таком положении. О завершении военной кампании против талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ) несколько раз объявляли президенты Джордж Буш-младший и Барак Обама: последний раз Белый дом протрубил о победе в 2014 г., уменьшив формат своей миссии в Афганистане. Но оказалось, что талибы всего через семь лет после «победы» вернули себе контроль над большей частью Афганистана. У американцев два выхода: отступить (что выглядит как поражение) или попытаться еще раз разгромить талибов.