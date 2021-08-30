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Афганская война по Клаузевицу

Почему американцы не вернутся в Афганистан
Алексей Фененко , доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ
Liz Lynch / Getty Images via AFP

У французов есть афоризм: «Нельзя дважды убить одну лань». В каком-то смысле американцы сейчас оказались в таком положении. О завершении военной кампании против талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ) несколько раз объявляли президенты Джордж Буш-младший и Барак Обама: последний раз Белый дом протрубил о победе в 2014 г., уменьшив формат своей миссии в Афганистане. Но оказалось, что талибы всего через семь лет после «победы» вернули себе контроль над большей частью Афганистана. У американцев два выхода: отступить (что выглядит как поражение) или попытаться еще раз разгромить талибов.

Могут ли в Белом доме решиться на еще одну афганскую войну? Теоретически – да. Однако перспектив выиграть эту войну у США нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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