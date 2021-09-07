«Талибан» объявил о ключевых назначениях в новом правительстве Афганистана

Эксперт добавил, что заявлением о «временности» этих назначений «Талибан» оставил себе «поле для маневра» в зависимости от позиций как внутриафганских, так и внешних игроков. Однако Нессар уверен, что эти персоны — отнюдь не временные. «В зависимости от ситуации они будут кого-то менять. Это было ожидаемо, хотя многие думали, что талибы не захотят поставить себя под изоляцию», — отметил востоковед. Теперь все зависит от того, насколько будут консолидированно действовать внешние игроки, причем Нессар подчеркнул, что изоляция талибов выгодна, в первую очередь, их главному фактическому союзнику — Пакистану, что сделает движение более управляемым для Исламабада.