«Талибан» объявил о ключевых назначениях в новом правительстве Афганистана

«Талибан» объявил о ключевых назначениях в новом правительстве АфганистанаЕго главой стал Мохаммад Хасан Ахунд
Движение «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) назвало состав временного правительства Афганистана. Его лидером объявлен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, один из соратников основателя движения муллы Омара, а вице-премьером — глава политического офиса талибов в Катаре Абдул Гани Барадар. Об этом сообщают Reuters и Al Jazeera со ссылкой на официального представителя движения Забихуллу Муджахида. Состав нового правительства был объявлен на пресс-конференции в Кабуле.
Сараджуддин Хаккани, сын основателя так называемой дружественной талибам «сети Хаккани» (запрещена и признана террористической группировкой), станет новым министром внутренних дел. Мулла Мохаммад Якуб, сын основателя «Талибана», муллы Омара, а также с 2020 г. фактический руководитель военными операциями против американских войск и союзного ему правительства Афганистана, назначен министром обороны. Подчеркивается «временный» характер этих назначений и то, что «министры» являются «исполняющими обязанности».
В самом Twitter Муджахида пока нет никаких сообщений на этот счет. Однако ранее сегодня другой представитель движения Билал Карими анонсировал пресс-конференцию, в рамках которой, по его словам, и будут объявлены «некоторые» члены нового кабмина талибов. До этого СМИ уже дважды сообщали об объявлении состава правительства «Талибана», однако позже Муджахид назвал эту информацию «слухами».
Афганский телеканал Tolo News также сообщает об этом со ссылкой на Муджахида и опубликовал якобы полный список правительства в своем Twitter, который, однако, пока не подтверждается другими изданиями. В списке присутствуют по одному представителю узбекской и таджикской национальности.
Имена остальных членов кабмина «Талибана», по полному списку которых можно будет судить об обещанной движением «инклюзивности» нового правительства, пока неизвестны. Однако, как пояснил «Ведомостям» старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Мохаммад Омар Нессар, судя по персонам, обозначенным в качестве глав ключевых ведомств, «это уже нельзя считать инклюзивным правительством». «Там почти все пуштуны (самая многочисленная этническая группа Афганистана. — Ред.) и все — талибы. Все они — ветераны "Талибана". И, судя по всему, в новом правительстве доминирует радикальное крыло движения», — сказал востоковед.
Говоря о соответствии такого состава правительства международным ожиданиям, в том числе озвученным главой МИД России Сергеем Лавровым, Нессар напомнил, что там совершенно нет представителей хазарейцев — значительной части населения страны (8—10%, или от 2,5 до 3 млн человек). А их присутствие наряду с остальными этно-религиозными группами Афганистана — пуштунами (более 15 млн), таджиками (от 10 до 14 млн) и узбеками (до 3 млн человек) — российский министр накануне называл ключевым условием возможности диалога.
Эксперт добавил, что заявлением о «временности» этих назначений «Талибан» оставил себе «поле для маневра» в зависимости от позиций как внутриафганских, так и внешних игроков. Однако Нессар уверен, что эти персоны — отнюдь не временные. «В зависимости от ситуации они будут кого-то менять. Это было ожидаемо, хотя многие думали, что талибы не захотят поставить себя под изоляцию», — отметил востоковед. Теперь все зависит от того, насколько будут консолидированно действовать внешние игроки, причем Нессар подчеркнул, что изоляция талибов выгодна, в первую очередь, их главному фактическому союзнику — Пакистану, что сделает движение более управляемым для Исламабада.
В конце августа афганский телеканал Tolo News, «РИА Новости» и индийский филиал CNN со ссылкой на источники среди будущих руководителей Афганистана называли Абдулу Гани Барадара одним из будущих членов нового правительства Афганистана. В то же время «РИА Новости» называли Барадара главой МИДа нового правительства, а CNN — только «светским» премьер-министром. Телеканал подчеркивал, что талибами будет создана структура государства наподобие иранской, где духовные лидеры будут выше кабинета министров и его руководителя.
Tolo News тогда называл главой «светского» правительства Хайбатуллу Ахундзаду, а CNN прочил его в верховные духовные лидеры страны, которому якобы подчинится «светское» правительство. Сами талибы пока не подтверждали планов такого государственного устройства. Талибов как легитимную власть захваченного ими Афганистана пока не признало ни одно государство мира.
6 сентября в «Талибане» заявили, что заняли последнюю неподконтрольную провинцию Афганистана — Панджшер. Талибы пришли к власти в стране после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.