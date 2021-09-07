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Посол РФ будет присутствовать на церемонии объявления правительства Афганистана

Ведомости

На церемонии объявления нового правительства Афганистана будет присутствовать посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов, сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора Второго департамента Азии российского МИД Замира Кабулова.

«Приглашение получили. Будет посол», — сказал Кабулов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва может принять приглашение запрещенной в России террористической группировки «Талибан» посетить церемонию инаугурации будущего правительства Афганистана, сформированного при участии группировки, если это правительство будет «инклюзивным» и представит ключевые этно-политические силы страны.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 сентября сообщил, что в Кремле пока не принимали решений по признанию «Талибана».

6 сентября в «Талибане» заявили, что заняли последнюю неподконтрольную провинцию Афганистана — Панджшер. Талибы пришли к власти в стране после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.

Ранее по теме: Россия не станет участвовать в министерской встрече G7 по Афганистану

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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