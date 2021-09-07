Посол РФ будет присутствовать на церемонии объявления правительства Афганистана
На церемонии объявления нового правительства Афганистана будет присутствовать посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов, сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора Второго департамента Азии российского МИД Замира Кабулова.
«Приглашение получили. Будет посол», — сказал Кабулов.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва может принять приглашение запрещенной в России террористической группировки «Талибан» посетить церемонию инаугурации будущего правительства Афганистана, сформированного при участии группировки, если это правительство будет «инклюзивным» и представит ключевые этно-политические силы страны.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 сентября сообщил, что в Кремле пока не принимали решений по признанию «Талибана».
6 сентября в «Талибане» заявили, что заняли последнюю неподконтрольную провинцию Афганистана — Панджшер. Талибы пришли к власти в стране после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.