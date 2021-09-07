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Россия не станет участвовать в министерской встрече G7 по Афганистану

Ведомости

Россия не будет принимать участие во встрече министров иностранных дел стран «большой семерки» по Афганистану, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову. Встреча должна состояться 8 сентября, на нее планировалось пригласить представителей России и Китая.

«Россия не примет участия в этой встрече», — сообщила Захарова.

О планах провести встречу глав МИД стран G7 с участием России и Китая ранее сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Главной темой встречи, по его словам, станет обстановка в Афганистане.

6 сентября в запрещенной в России террористической организации «Талибан» заявили, что заняли последнюю неподконтрольную провинцию Афганистана — Панджшер. Талибы пришли к власти в стране после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных