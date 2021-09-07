Россия не станет участвовать в министерской встрече G7 по Афганистану
Россия не будет принимать участие во встрече министров иностранных дел стран «большой семерки» по Афганистану, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову. Встреча должна состояться 8 сентября, на нее планировалось пригласить представителей России и Китая.
«Россия не примет участия в этой встрече», — сообщила Захарова.
О планах провести встречу глав МИД стран G7 с участием России и Китая ранее сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Главной темой встречи, по его словам, станет обстановка в Афганистане.
6 сентября в запрещенной в России террористической организации «Талибан» заявили, что заняли последнюю неподконтрольную провинцию Афганистана — Панджшер. Талибы пришли к власти в стране после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.