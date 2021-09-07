Песков ответил на вопрос о признании талибов

«Пока никаких решений по признанию талибов не принималось. Кроме того, действительно мы весьма тщательно отслеживаем все, что там происходит. Но главное, что пока мы пытаемся понять, насколько обещания талибов, их заявления будут коррелироваться с их будущими действиями. Очень важно, конечно, понять, что это будет за система руководства – и в системном плане, и в персональном плане», — сказал Песков в ответ на вопрос, поедет ли кто-то из России на мероприятие, в рамках которого талибы планируют объявить состав правительства.