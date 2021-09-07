Песков ответил на вопрос о признании талибов
В Кремле пока не принимали решений по признанию запрещенной в России террористической группировки «Талибан» в Афганистане, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока никаких решений по признанию талибов не принималось. Кроме того, действительно мы весьма тщательно отслеживаем все, что там происходит. Но главное, что пока мы пытаемся понять, насколько обещания талибов, их заявления будут коррелироваться с их будущими действиями. Очень важно, конечно, понять, что это будет за система руководства – и в системном плане, и в персональном плане», — сказал Песков в ответ на вопрос, поедет ли кто-то из России на мероприятие, в рамках которого талибы планируют объявить состав правительства.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва может принять приглашение «Талибана» посетить церемонию инаугурации будущего правительства Афганистана, сформированного при участии группировки, если это правительство будет «инклюзивным» и представит ключевые этно-политические силы страны.
На данный момент «Талибан» так и не сформировал правительство. Информацию об уже распределенных назначениях представитель движения Забихулла Муджахид назвал «слухами». До этого афганский телеканал Tolo News, «РИА Новости» и индийский филиал CNN со ссылкой на источники среди будущих руководителей Афганистана называли Абдулу Гани Барадара — главу политического офиса страны.
«РИА Новости» называли Барадара главой МИДа нового правительства, CNN — «светским» премьер-министром, причем телеканал подчеркивал, что будет создана структура наподобие иранской, где духовные лидеры будут выше кабинета министров и его руководителя. Tolo News называл главой «светского» правительства Хайбатуллу Ахундзаду, а CNN прочил его в верховные духовные лидеры страны, которому якобы подчинится «светское» правительство. Сами талибы пока не подтверждали планов такого государственного устройства. Талибов как легитимную власть захваченного ими Афганистана пока не признало ни одно государство мира.