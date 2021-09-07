Талибы объявили о полной победе в Афганистане

Это сопротивление возглавляли вице-президент в прежнем правительстве Афганистана Амрулла Салех и Ахмад Масуд, сын убитого в 2001 г. борца с талибами Ахмад Шаха Масуда, заявившие об образовании Фронта национального сопротивления (ФНС). На этот раз, в отличие от сообщений на прошлой неделе, талибы предъявили доказательства – фото боевиков движения у мавзолея Ахмад Шаха Масуда. Фактически поражение признал и ФНС, призвав противников талибов к партизанской войне.