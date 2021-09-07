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Талибы объявили о полной победе в Афганистане

Повстанцы в Панджшерской долине продержались меньше месяца
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Пресс-конференция представителя террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) Забиулла Муджахида в Кабуле / EPA / ТАСС

Представитель «Талибана» (запрещен в России) Забихулла Муджахид 6 сентября заявил о взятии под контроль всей провинции Панджшер. Таким образом, история панджшерского сопротивления талибам, начавшаяся 15 августа, завершилась через 22 дня.

Это сопротивление возглавляли вице-президент в прежнем правительстве Афганистана Амрулла Салех и Ахмад Масуд, сын убитого в 2001 г. борца с талибами Ахмад Шаха Масуда, заявившие об образовании Фронта национального сопротивления (ФНС). На этот раз, в отличие от сообщений на прошлой неделе, талибы предъявили доказательства – фото боевиков движения у мавзолея Ахмад Шаха Масуда. Фактически поражение признал и ФНС, призвав противников талибов к партизанской войне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных