Талибы объявили о полной победе в Афганистане

Талибы объявили о полной победе в АфганистанеПовстанцы в Панджшерской долине продержались меньше месяца
Представитель «Талибана» (запрещен в России) Забихулла Муджахид 6 сентября заявил о взятии под контроль всей провинции Панджшер. Таким образом, история панджшерского сопротивления талибам, начавшаяся 15 августа, завершилась через 22 дня.
Это сопротивление возглавляли вице-президент в прежнем правительстве Афганистана Амрулла Салех и Ахмад Масуд, сын убитого в 2001 г. борца с талибами Ахмад Шаха Масуда, заявившие об образовании Фронта национального сопротивления (ФНС). На этот раз, в отличие от сообщений на прошлой неделе, талибы предъявили доказательства – фото боевиков движения у мавзолея Ахмад Шаха Масуда. Фактически поражение признал и ФНС, призвав противников талибов к партизанской войне.
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