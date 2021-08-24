Могут ли «Талибан» признать в качестве новых властей Афганистана

Но в случае репрессий против афганских шиитов ситуация может поменяться. «Например, кто-то недавно взорвал шиитские памятники. Шиитов (Иран. – «Ведомости») это может провоцировать», – допускает Нессар, отметив, что политкрыло талибов отрицает причастность к инциденту. Еще одним игроком, поведение которого окончательно определит позицию арабских стран, союзных Саудовской Аравии, является Катар, тесно связанный с «Талибаном». «Очевидно, его влияние на талибов сохранится. Потому что семьи руководителей политкрыла «Талибана» могут остаться в Катаре. Он отчасти играет роль Пакистана, только официально. Вопрос, как к этому отнесутся ОАЭ и Саудовская Аравия, потому что они конкурируют с Катаром», – заключил эксперт.