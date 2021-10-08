В Польше заявили о стрельбе со стороны Белоруссии
Белорусские пограничники стреляли в сторону польских, утверждает официальный представитель пограничной охраны Польши Анна Михальская, слова которой передает «РИА Новости». При этом она предположила, что стрельба велась холостыми патронами.
«Вчера патруль белорусских служб сделал выстрелы в сторону солдат Войска польского, которые вместе с нами патрулируют границу. Правдоподобно, это были холостые выстрелы», — сказала Михальская журналистам.
Ранее 2 сентября Польша ввела на месяц чрезвычайное положение в двух приграничных с Белоруссией регионах. В пресс-службе президента Польши пояснили, что ЧС в этих регионах введено «в связи с особой угрозой безопасности граждан и общественного порядка, связанной с текущей ситуацией на государственной границе с Республикой Беларусь».
23 августа глава национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна вслед за Литвой построит забор на границе с Белоруссией высотой в 2,5 м для противодействия нелегальной миграции. До этого власти Литвы начали строительство 550-километрового забора на границе с Белоруссией. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объяснила это необходимостью контроля за потоками нелегальной миграции. Польша также отправила подразделения полиции в Литву для помощи стране в сдерживании нелегальной миграции.
С июня текущего года значительно увеличился поток нелегальных мигрантов, пересекающих границу Белоруссии и Евросоюза, — сначала в Литву, а затем в Латвию, Польшу и Эстонию. Власти восточных членов ЕС обвинили Минск в организации транзита нелегалов из таких стран, как Ирак и Афганистан, самолетами белорусской авиакомпании «Белавиа» на фоне серьезного ухудшения политических отношений и санкционного давления со стороны Брюсселя. Об этом 15 сентября говорила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с ежегодным обращением к Европарламенту. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил пограничные органы Польши и Литвы в насильственном выдворении мигрантов и заявил, что снял с себя ответственность за пресечение их наплыва в ЕС.