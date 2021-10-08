В Польше заявили о стрельбе со стороны Белоруссии

С июня текущего года значительно увеличился поток нелегальных мигрантов, пересекающих границу Белоруссии и Евросоюза, — сначала в Литву, а затем в Латвию, Польшу и Эстонию. Власти восточных членов ЕС обвинили Минск в организации транзита нелегалов из таких стран, как Ирак и Афганистан, самолетами белорусской авиакомпании «Белавиа» на фоне серьезного ухудшения политических отношений и санкционного давления со стороны Брюсселя. Об этом 15 сентября говорила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с ежегодным обращением к Европарламенту. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил пограничные органы Польши и Литвы в насильственном выдворении мигрантов и заявил, что снял с себя ответственность за пресечение их наплыва в ЕС.