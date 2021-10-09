В Турции по подозрению в шпионаже задержали шесть человек с паспортами РФ
В Стамбуле и Анталье по подозрению в шпионаже задержаны шесть человек, сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в правоохранительных органах. У них обнаружили оружие и российские паспорта, но подлинность документов пока не установлена.
Операцию по задержанию провели турецкие спецслужбы. По данным турецкого телеканала, задержанных обвиняют «политическом и военном шпионаже». Они готовили нападения на иностранцев с целью получения секретных данных и находились под наблюдением сразу после въезда в страну.
Ранее турецкие СМИ сообщили о задержании в Анкаре боевика «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) с российским гражданством.