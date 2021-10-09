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В Турции по подозрению в шпионаже задержали шесть человек с паспортами РФ

Ведомости

В Стамбуле и Анталье по подозрению в шпионаже задержаны шесть человек, сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в правоохранительных органах. У них обнаружили оружие и российские паспорта, но подлинность документов пока не установлена.

Операцию по задержанию провели турецкие спецслужбы. По данным турецкого телеканала, задержанных обвиняют «политическом и военном шпионаже». Они готовили нападения на иностранцев с целью получения секретных данных и находились под наблюдением сразу после въезда в страну.

Ранее турецкие СМИ сообщили о задержании в Анкаре боевика «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) с российским гражданством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных