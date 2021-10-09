Захарова оценила возможное создание в США центра по противодействию Китаю

Захарова перечислила угрозы, которые сейчас стоят перед всем миром и США. Это «галопирующий рост нелегальной миграции, трансграничной организованной преступности, вызовы, связанные с пандемией». Америка не контролирует ситуацию на своих границах, а «кризис внутри страны превосходит все, что было в американской истории со времен гражданской войны», подчеркнула она.