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Захарова оценила возможное создание в США центра по противодействию Китаю

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы ЦРУ по созданию в США подразделения, направленного на усиление внимания спецслужбы к Китаю. Захарова в своей публикации в Telegram называет угрозы, исходящие от Китая и России, «мнимыми и абсолютно надуманными», в то время как в США остро стоит проблема нелегальной миграции.

По словам Захаровой, ЦРУ увеличит кадровый состав, а за Китаем будет усилена слежка. 

«Вы удивитесь, но с главной геополитической угрозой 21 века ЦРУ будет бороться методами века 20-го, а именно, достав из музейных запасников любимое — стратагемы времён холодной войны», — написала Захарова. 

Захарова перечислила угрозы, которые сейчас стоят перед всем миром и США. Это «галопирующий рост нелегальной миграции, трансграничной организованной преступности, вызовы, связанные с пандемией». Америка не контролирует ситуацию на своих границах, а «кризис внутри страны превосходит все, что было в американской истории со времен гражданской войны», подчеркнула она.

Представитель МИДа добавила, что про Россию тоже «не забыли». 

«В релизе отдельно прописано, что действия «агрессивной России» будут внимательно отслеживаться. Мы упомянуты вместе с терроризмом, КНДР и Ираном», — написала Захарова.

Накануне директор ЦРУ Уильям Бернс сообщил, что в ЦРУ США создается подразделение, направленное на усиление внимания спецслужбы к Китаю в период напряженных отношений между двумя странами, передавал Reuters. Ранее спецслужба не создавала подразделения такого высокого уровня, специально ориентированного на Китай.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных