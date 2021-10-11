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В Кремле ответили на статью The Sun о «краже» рецепта вакцины AstraZeneca

Ведомости

В Кремле опровергли обвинения со стороны британского таблоида The Sun в «краже» российскими спецслужбами информации о составе вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

«Газета The Sun – это очень известная, глубоко ненаучная газета. Наверно так мы и относимся к этим публикациям», — прокомментировал обвинения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

10 октября в таблоиде была опубликована статья о том, что российские шпионы якобы получили рецепт вакцины у британско-шведской фармацевтической компании Oxford/AstraZeneca и использовали его для создания вакцины «Спутник V». В материале утверждается, что доказательства этого есть у британских спецслужб.

И «Спутник V», и AstraZeneca — двухкомпонентные векторные вакцины, созданные на основе ослабленных аденовирусов. Однако в составе первой используется два разных аденовирусных вектора человека, а в основе второй лежит аденовирус шимпанзе. Разработчики «Спутника V» считают, что именно из-за этого российский препарат демонстрирует большую эффективность по сравнению с аналогом от AstraZeneca.

Минздрав зарегистрировал «Спутник V» 11 августа 2020 года, препарат стал первой в мире вакциной от COVID-19. По данным журнала Lancet, его эффективность составляет 91,6%. Всего использование российской вакцины одобрили около 70 стран с населением в 4 млрд человек.

«Спутник V» пока не получил сертификацию медицинского регулятора ЕС и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Процесс одобрения в ВОЗ был поставлен на паузу в середине сентября, когда инспекторы организации обнаружили несоответствие одной из фабрик, на которой производится препарат, новой практике производства. 7 октября в ВОЗ сообщили, что возобновят процесс сертификации в скором времени, когда российская сторона предоставит все необходимые для этого документы. Тремя днями ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сказал, что такие документы будут направлены ВОЗ в течение одной-полутора недель.

Ранее по теме: В ВОЗ рассказали о процессе рассмотрения заявки на одобрение «Спутника V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных