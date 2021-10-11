В Кремле ответили на статью The Sun о «краже» рецепта вакцины AstraZeneca

«Спутник V» пока не получил сертификацию медицинского регулятора ЕС и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Процесс одобрения в ВОЗ был поставлен на паузу в середине сентября, когда инспекторы организации обнаружили несоответствие одной из фабрик, на которой производится препарат, новой практике производства. 7 октября в ВОЗ сообщили, что возобновят процесс сертификации в скором времени, когда российская сторона предоставит все необходимые для этого документы. Тремя днями ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сказал, что такие документы будут направлены ВОЗ в течение одной-полутора недель.