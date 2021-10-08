В ВОЗ рассказали о процессе рассмотрения заявки на одобрение «Спутника V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) постепенно решает вопросы, связанные с рассмотрением заявки на одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ВОЗ Фаделу Шаиб.
«Мы близки к тому, чтобы решить несколько вопросов», — отметила она на брифинге в ответ просьбу рассказать о сроках рассмотрения заявки по российскому препарату. При этом она не сообщила конкретные сроки рассмотрения, но сказала, что это произойдет «на будущей неделе или позже». По словам представителя ВОЗ, организация «постепенно решает большинство вопросов, касающихся этой вакцины».
Российская вакцина «Спутник V» пока не одобрена медицинским регулятором ЕС и Всемирной организацией здравоохранения. 7 октября ВОЗ сообщила, что в скором времени возобновит приостановленный процесс одобрения российской вакцины от коронавируса. Сертификация российского препарата была приостановлена в середине сентября. Тогда заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения Жарбас Барбоса объяснил, что инспекторы обнаружили несоответствие одной из фабрик, на которой производится «Спутник V», новой практике производства. Процесс был поставлен на паузу до тех пор, пока РФПИ не изменит производство надлежащим образом и не сообщит об этом ВОЗ.
4 октября глава Минздрава Михаил Мурашко сказал, что необходимые документы для возобновления процедуры одобрения «Спутника V» будут предоставлены ВОЗ в течение одной-полутора недель.
Вакцина «Спутник V» разработки Научно-исследовательского центра им. Гамалеи была зарегистрирована 11 августа 2020 г. Она стала первой официально зарегистрированной в мире вакциной от COVID-19. Центр им. Гамалеи подал заявку на ее включение в перечень рекомендуемых ВОЗ вакцин для экстренного использования в январе текущего года. Для этого центр должен был передать международному медицинскому регулятору всеобъемлющее досье на препарат, а специалисты ВОЗ должны проинспектировать места его производства.