В ВОЗ рассказали о процессе рассмотрения заявки на одобрение «Спутника V»

Российская вакцина «Спутник V» пока не одобрена медицинским регулятором ЕС и Всемирной организацией здравоохранения. 7 октября ВОЗ сообщила, что в скором времени возобновит приостановленный процесс одобрения российской вакцины от коронавируса. Сертификация российского препарата была приостановлена в середине сентября. Тогда заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения Жарбас Барбоса объяснил, что инспекторы обнаружили несоответствие одной из фабрик, на которой производится «Спутник V», новой практике производства. Процесс был поставлен на паузу до тех пор, пока РФПИ не изменит производство надлежащим образом и не сообщит об этом ВОЗ.