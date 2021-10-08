Посол Евросоюза обвинил Россию в затягивании процесса признания «Спутника V» в ЕС

Он пояснил, что российская сторона каждый раз откладывает сроки проведения инспекции медрегулятора ЕС, что тормозит процесс. «Таковы факты. Это технический, а не политический процесс. Когда российские официальные лица говорят о задержках и о политизации с европейской стороны, мне порой кажется, что они по большей части говорят о себе, поскольку именно они политизируют этот вопрос», — заявил Эдерер.