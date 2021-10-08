Посол Евросоюза обвинил Россию в затягивании процесса признания «Спутника V» в ЕС
Он пояснил, что российская сторона каждый раз откладывает сроки проведения инспекции медрегулятора ЕС, что тормозит процесс. «Таковы факты. Это технический, а не политический процесс. Когда российские официальные лица говорят о задержках и о политизации с европейской стороны, мне порой кажется, что они по большей части говорят о себе, поскольку именно они политизируют этот вопрос», — заявил Эдерер.
По его словам, инспекторы регулятора не восприимчивы к давлению со стороны. Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон призвал страны ЕС не признавать российские вакцины. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что, вероятно, «Спутник V» не будет признан в ЕС.
Эдерер рассказал, что экспертиза вакцины продолжается. Она основывается на инспекциях и оценке, после которых составляется заключение. «Вы, возможно, слышали, что ВОЗ публично назвала ряд выявленных проблем и приостановила процедуру признания вакцины. Поэтому все вопросы о сроках следовало бы задавать российским властям», — добавил он, отметив, что Россия пока не подготовила нужные документы для признания сертификатов. В Минздраве это заявление опровергли, сообщив, что министерство направило в ЕС документы.
ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-службу Минздрава, что визит инспекторов регулятора ЕС в Россию сейчас согласовывается и может состояться в декабре.
Российская вакцина «Спутник V» пока не одобрена медицинским регулятором ЕС и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ приостановила процесс одобрения препарата из-за проблем на одном из предприятий по его производству. В регуляторе ЕС заявили, что производитель не предоставил достаточно документов, доказывающих эффективность и безопасность вакцины. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что у ВОЗ нет претензий к самой вакцине, есть вопросы к документам. Российская сторона оформила недостающие бумаги и направила организации.