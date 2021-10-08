Минздрав направил ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации
Ранее в интервью изданию посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что Россия пока не подготовила нужные документы для признания сертификатов. «Я сожалею об этом, потому что взаимное признание эквивалентности, в том числе признание Россией цифровых ковид-сертификатов ЕС, определенно облегчило бы жизнь людям, совершающим поездки в обе стороны», — утверждал посол.
Эдерер рассказал, что ЕС в июле предоставил Минздраву необходимую информацию по взаимному признанию сертификатов о вакцинации. ЕС уже достиг признания сертификатов с 16 странами, в том числе с Израилем, Турцией, Северной Македонией. Еще 15 стран находятся на пути к этому, добавил посол. После признания сертификатов путешественники, которые сделали прививку, могут избежать карантина. Это правило распространится и на привитых «Спутником V», который пока не получил одобрение регулятора ЕС.
Эдерер также заявил, что российскому Минздраву было предложено обсудить возможность включения российских документов о вакцинации в свою систему ковид-сертификатов. Помощник министра здравоохранения России Андрей Кузнецов подтвердил получение такого письма от Эдерера и готовность встретиться и обсудить инициативу. В Кремле ранее утверждали, что готовы рассмотреть признание иностранных вакцин, в том числе одобренных в Европе, а также сертификатов о вакцинации, если там начнут признавать российские препараты и удостоверяющие прививку документы.
Российская вакцина «Спутник V» пока не одобрена медицинским регулятором ЕС и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ приостановила процесс одобрения препарата из-за проблем на одном из предприятий по его производству. В регуляторе ЕС заявили, что производитель не предоставил достаточно документов, доказывающих эффективность и безопасность вакцины. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что у ВОЗ нет претензий к самой вакцине, есть вопросы к документам. Российская сторона оформила недостающие бумаги и направила организации.