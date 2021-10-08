Минздрав направил ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации

Эдерер рассказал, что ЕС в июле предоставил Минздраву необходимую информацию по взаимному признанию сертификатов о вакцинации. ЕС уже достиг признания сертификатов с 16 странами, в том числе с Израилем, Турцией, Северной Македонией. Еще 15 стран находятся на пути к этому, добавил посол. После признания сертификатов путешественники, которые сделали прививку, могут избежать карантина. Это правило распространится и на привитых «Спутником V», который пока не получил одобрение регулятора ЕС.