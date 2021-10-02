Мурашко заявил о снятии барьеров для признания «Спутника V» в США
До признания российской вакцины остались «некоторые административные процедуры», заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко после встречи с представителями США в Женеве.
По словам Мурашко, позиция России по поводу регистрации и продвижения российской вакцины «Спутник V» полностью услышана, передают РИА Новости.
«Теперь необходимо, чтобы компания, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, подписала ряд документов, предоставила дополнительно бумаги», — сказал глава российского Минздрава, добавив, что США заинтересованы во взаимном признании сертификатов о вакцинации.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, как заявил Мурашко, подтвердил, что для дальнейшей работы препятствий нет.
Вакцина «Спутник V» пока не одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и медицинским регулятором Европейского союза (ЕС). ВОЗ приостановила процесс одобрения препарата из-за проблем на одном из предприятий по его производству. В регуляторе ЕС заявили, что производитель не предоставил достаточно документов, доказывающих эффективность и безопасность вакцины.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у регулятора нет замечаний к российской вакцине и препарат проходит экспертизу.
Тем временем туроператоры начали предлагать россиянам вакцинные туры в Хорватию, где можно сделать прививки от коронавируса препаратами, одобренными ВОЗ, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.