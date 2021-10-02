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Мурашко заявил о снятии барьеров для признания «Спутника V» в США

Ведомости

До признания российской вакцины остались «некоторые административные процедуры», заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко после встречи с представителями США в Женеве.

По словам Мурашко, позиция России по поводу регистрации и продвижения российской вакцины «Спутник V» полностью услышана, передают РИА Новости. 

«Теперь необходимо, чтобы компания, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, подписала ряд документов, предоставила дополнительно бумаги», — сказал глава российского Минздрава, добавив, что США заинтересованы во взаимном признании сертификатов о вакцинации.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, как заявил Мурашко, подтвердил, что для дальнейшей работы препятствий нет. 

Вакцина «Спутник V» пока не одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и медицинским регулятором Европейского союза (ЕС). ВОЗ приостановила процесс одобрения препарата из-за проблем на одном из предприятий по его производству. В регуляторе ЕС заявили, что производитель не предоставил достаточно документов, доказывающих эффективность и безопасность вакцины.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у регулятора нет замечаний к российской вакцине и препарат проходит экспертизу. 

Тем временем туроператоры начали предлагать россиянам вакцинные туры в Хорватию, где можно сделать прививки от коронавируса препаратами, одобренными ВОЗ, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных