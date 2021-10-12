В МИДе заявили о «предельно откровенном» разговоре с Нуланд
Разговор с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд был «предельно откровенным» и полезным, но позиции сторон пока плохо стыкуются, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова.
«Пока вся эта ситуация с визами, с консульской работой, с присутствием дипперсонала — российского в США и американского в России — не улучшается. Мы предельно откровенно поговорили на эту тему с Нуланд», — рассказал Рябков. Он отметил, что американская сторона не прислушивается к логике России и ее требованиям, однако разговор был полезным.
В мае 2019 г. Виктория Нуланд во время слушаний в конгрессе США выступила за ужесточение санкций против России. Вскоре ее внесли в список лиц, которым запрещен въезд в Россию. Она планировала приехать в Москву для участия в конференции, но ей отказали в российской визе, писал «Интерфакс». В январе 2021 г. президент США Джо Байден после избрания на пост президента США предложил назначить Нуланд заместителем главы госдепартамента по политическим вопросам.
Нуланд прилетела в Москву накануне. Она заявляла, что основной темой ее переговоров в Москве станут стабильные и предсказуемые отношения России и США.
Для организации ее визита в Россию нескольких россиян исключили из санкционного списка США. Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, визит Нуланд инициирован американской стороной. В сентябре сообщалось, что Москва готова выдать российскую визу Нуланд, однако настаивает также на том, чтобы Вашингтон разрешил въезд российским дипломатам, которым ранее во въезде отказали.
В частности, российская сторона требовала выдачи визы специалисту департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константину Воронцову, который не может въехать в США с осени 2019 г. В итоге Воронцов получил визу «в обмен» на въезд Нуланд в Россию, заявил Рябков.