В МИДе заявили о «предельно откровенном» разговоре с Нуланд

В мае 2019 г. Виктория Нуланд во время слушаний в конгрессе США выступила за ужесточение санкций против России. Вскоре ее внесли в список лиц, которым запрещен въезд в Россию. Она планировала приехать в Москву для участия в конференции, но ей отказали в российской визе, писал «Интерфакс». В январе 2021 г. президент США Джо Байден после избрания на пост президента США предложил назначить Нуланд заместителем главы госдепартамента по политическим вопросам.