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Путин пока не принял решение об участии в выборах в 2024 году

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не принял решение об участии в следующих президентских выборах в стране, которые должны состояться в 2024 г.  

«До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее. Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято», — сказал Путин в интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл (стенограмма опубликована на сайте Кремля).

Он добавил, что на вопрос о своем преемнике традиционно не отвечает. «На такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ», — отметил президент. 

Путин занимал должность президента с 2000 по 2008 г., а затем начиная с 2012 г. Последние президентские выборы состоялись в 2018 г., согласно действующему законодательству, президент России избирается сроком на шесть лет. В 2020 г. вступили в силу поправки к Конституции, которые дают право Владимиру Путину избираться на пост президента в 2024 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных