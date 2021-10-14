Путин пока не принял решение об участии в выборах в 2024 году
Президент России Владимир Путин заявил, что пока не принял решение об участии в следующих президентских выборах в стране, которые должны состояться в 2024 г.
«До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее. Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято», — сказал Путин в интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл (стенограмма опубликована на сайте Кремля).
Он добавил, что на вопрос о своем преемнике традиционно не отвечает. «На такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ», — отметил президент.
Путин занимал должность президента с 2000 по 2008 г., а затем начиная с 2012 г. Последние президентские выборы состоялись в 2018 г., согласно действующему законодательству, президент России избирается сроком на шесть лет. В 2020 г. вступили в силу поправки к Конституции, которые дают право Владимиру Путину избираться на пост президента в 2024 г.