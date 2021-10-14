Путин пока не принял решение об участии в выборах в 2024 году

«До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее. Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято», — сказал Путин в интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл (стенограмма опубликована на сайте Кремля).