Во Франции рассказали о проникновении российского шпиона в минобороны
В аппарат министерства обороны Франции в 2017 г. сумел внедриться «крот» из российских спецслужб. Об этом рассказал бывший директор Главного управления внешней безопасности Франции Бернар Бажоле в интервью телеканалу France 5.
Бажоле, возглавлявший ведомство с 2013 по 2017 г., сказал, что он довел информацию о предполагаемом шпионе до сведения властей. При этом он не пояснил, в чем заключалась задача агента, и не раскрыл других деталей.
«В предыдущие годы мы говорили, что все это закончилось, после окончания холодной войны нам больше не нужно тратить время на борьбу со шпионами, которых больше нет. Приоритетом является борьба с терроризмом, но при этом мы можем убедиться, что шпионская деятельность не прекратилась», — заявил он, добавив, что шпионажем занимаются также Китай и США.
Ранее французское издание Mediapart сообщало, что «крота» якобы завербовал шпион из ГРУ, работавший под началом занимавшего на тот момент должность министра обороны Жан-Ива Ле Дриана (ныне министр иностранных дел в правительстве Эммануэля Макрона).