Во Франции рассказали о проникновении российского шпиона в минобороны

«В предыдущие годы мы говорили, что все это закончилось, после окончания холодной войны нам больше не нужно тратить время на борьбу со шпионами, которых больше нет. Приоритетом является борьба с терроризмом, но при этом мы можем убедиться, что шпионская деятельность не прекратилась», — заявил он, добавив, что шпионажем занимаются также Китай и США.