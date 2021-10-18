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Во Франции рассказали о проникновении российского шпиона в минобороны

Ведомости

В аппарат министерства обороны Франции в 2017 г. сумел внедриться «крот» из российских спецслужб. Об этом рассказал бывший директор Главного управления внешней безопасности Франции Бернар Бажоле в интервью телеканалу France 5.

Бажоле, возглавлявший ведомство с 2013 по 2017 г., сказал, что он довел информацию о предполагаемом шпионе до сведения властей. При этом он не пояснил, в чем заключалась задача агента, и не раскрыл других деталей.

«В предыдущие годы мы говорили, что все это закончилось, после окончания холодной войны нам больше не нужно тратить время на борьбу со шпионами, которых больше нет. Приоритетом является борьба с терроризмом, но при этом мы можем убедиться, что шпионская деятельность не прекратилась»,  — заявил он, добавив, что шпионажем занимаются также Китай и США.

Ранее французское издание Mediapart сообщало, что «крота» якобы завербовал шпион из ГРУ, работавший под началом занимавшего на тот момент должность министра обороны Жан-Ива Ле Дриана (ныне министр иностранных дел в правительстве Эммануэля Макрона).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных