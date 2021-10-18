В Турции не исключили покупку у России истребителей Су-35 и Су-57
Турция может приобрести российские истребители Cу-35 и Су-57 в случае отказа США от продажи республике самолетов F-16 вслед за F-35, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира. О готовности к таким переговорам с Анкарой ранее заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
«Если процесс (продажа США F-16 и их модернизация. – Ред.) не принесет результатов, то Турция не останется без альтернатив. Если будет необходимо, то в любой момент может быть открыта тема Су-35 и Су-57. Наша промышленность делает все, чтобы обеспечивать нашу безопасность, и если что-то нужно дополнительное, то мы всегда сможем найти выход», — сказал Демир в эфире турецкого телеканала Kanal 7.
17 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о предложении Вашингтона приобрести американские истребители F-16 вместо F-35. Анкара была исключена из программы по производству истребителей F-35 после приобретения у России зенитных ракетных комплексов С-400.
Договоренности между Россией и Турцией по поставкам ЗРК были достигнуты в конце 2017 г. После этого Вашингтон стал призывать турецкие власти отказаться от покупки С-400. Как заявляли в США, российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу. Несмотря на угрозы, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтверждал действительность сделки с Россией. В августе 2020 г. Анкарой был подписан контракт на поставку второй партии С-400.