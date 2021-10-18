В Турции не исключили покупку у России истребителей Су-35 и Су-57

«Если процесс (продажа США F-16 и их модернизация. – Ред.) не принесет результатов, то Турция не останется без альтернатив. Если будет необходимо, то в любой момент может быть открыта тема Су-35 и Су-57. Наша промышленность делает все, чтобы обеспечивать нашу безопасность, и если что-то нужно дополнительное, то мы всегда сможем найти выход», — сказал Демир в эфире турецкого телеканала Kanal 7.