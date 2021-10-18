Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет

Пауэлл также был государственным секретарем США в первый президентский срок Джорджа Буша-младшего, с 2001 по 2005 годы. Он стал первым чернокожим американцем на этом посту и стал знаменит прежде всего благодаря активной поддержке американского вторжения в Ирак в 2003 г. Так, в феврале 2003 г. Пауэлл с трибуны ООН заявлял, что США располагают твердыми доказательствами наличия в Ираке оружия массового уничтожения. Позже эти обвинения, ставшие предлогом для начала операции американских вооруженных сил и свержения президента Ирака Саддама Хусейна, подтверждены не были.