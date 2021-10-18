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Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет

Ведомости

Колин Пауэлл, бывший государственный секретарь США, скончался в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице дипломата в Facebook 18 октября.

«Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, деда и великого американца», — написали родственники покойного.

Пауэлл занимал ряд высоких должностей в администрациях президентов-республиканцев. Он работал в качестве советника по национальной безопасности в администрации президента Рональда Рейгана в 1987-1989 годах и возглавлял Объединенный комитет начальников штабов в 1989-1993 годах (лицо, занимающее эту должность, считается самым высокопоставленным военным офицером вооруженных сил США). В 1991 г. был награжден Золотой медалью Конгресса США.

Пауэлл также был государственным секретарем США в первый президентский срок Джорджа Буша-младшего, с 2001 по 2005 годы. Он стал первым чернокожим американцем на этом посту и стал знаменит прежде всего благодаря активной поддержке американского вторжения в Ирак в 2003 г. Так, в феврале 2003 г. Пауэлл с трибуны ООН заявлял, что США располагают твердыми доказательствами наличия в Ираке оружия массового уничтожения. Позже эти обвинения, ставшие предлогом для начала операции американских вооруженных сил и свержения президента Ирака Саддама Хусейна, подтверждены не были.

Позже Пауэлл отказался от своих партийных предпочтений и на президентских выборах в 2008 г. и 2012 г. поддержал кандидатуру демократа Барака Обамы, а на выборах 2016 г. поддержал Хиллари Клинтон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных