Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет
«Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, деда и великого американца», — написали родственники покойного.
Пауэлл занимал ряд высоких должностей в администрациях президентов-республиканцев. Он работал в качестве советника по национальной безопасности в администрации президента Рональда Рейгана в 1987-1989 годах и возглавлял Объединенный комитет начальников штабов в 1989-1993 годах (лицо, занимающее эту должность, считается самым высокопоставленным военным офицером вооруженных сил США). В 1991 г. был награжден Золотой медалью Конгресса США.
Пауэлл также был государственным секретарем США в первый президентский срок Джорджа Буша-младшего, с 2001 по 2005 годы. Он стал первым чернокожим американцем на этом посту и стал знаменит прежде всего благодаря активной поддержке американского вторжения в Ирак в 2003 г. Так, в феврале 2003 г. Пауэлл с трибуны ООН заявлял, что США располагают твердыми доказательствами наличия в Ираке оружия массового уничтожения. Позже эти обвинения, ставшие предлогом для начала операции американских вооруженных сил и свержения президента Ирака Саддама Хусейна, подтверждены не были.
Позже Пауэлл отказался от своих партийных предпочтений и на президентских выборах в 2008 г. и 2012 г. поддержал кандидатуру демократа Барака Обамы, а на выборах 2016 г. поддержал Хиллари Клинтон.